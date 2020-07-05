Украинская Премьер-лига. 29-й тур.
Олимпик – Днепр-1 – 0:1
Супряга, 1
Кравченко, 9
Олимпик: Чекотун – Лебеденко, Гришко, Снурницын, Кравченко – Вербный – Балашов, Романовский, Политыло, Тейшейра – Баланюк.
Запасные: Кичак, Ксенз, Лукьянчук, Литвин, Завийский, Кравчук, Чогадзе, Шахаб, Дегтярев.
Днепр-1: Клищук – Цуриков, Логинов, Сваток, Адамюк – Коркишко, Ди Франко, Когут, Вакулко – Хобленко – Супряга.
Запасные: Юрчук, Лопыренок, Полевой, Батагов, Кравченко, Снижко, Булеца, Назаренко, Чичиков.
Арбитр: Дмитрий Кутаков (Бровары)
Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев)
9 мин. Кравченко заплел ноги Ди Франко у своей штрафной подкатом.
8 мин. ОПАСНО! А тут удар через себя от Коркишко! Мяч сошел с ноги, а жаль!
6 мин. Логинов головой пробил после подачи штрафного с левого фланга выше ворот.
5 мин. Гришко снес подкатом на правом фланге Супрягу.
3 мин. Без центра поля начали команды. Очень динамичный футбол!
1 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! От лицевой на правом фланге в центр штрафной отдал Хобленко, а Супряга расстрелял низом дальний угол ворот!
1 мин. МОМЕНТ! Супряга не попал по мячу после прострела Коркишко с левого фланга!
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В воскресенье, 5-го июля, состоится поединок двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Олимпик» сразится против днепровского «Днепра-1». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 19:30.
Лидер нижней шестерки УПЛ в предстоящей встрече в очередной раз в этом сезоне сразится с одним из своих преследователей в надежде на результативный поединок. Соотношение побед сохраняется за коллективом Дмитрия Михайленко, однако каждая из трех предыдущих встреч днепрянам давалась с большими усилиями. «Днепр-1» начинал свое выступление в наивысшем футбольном дивизионе страны с успеха над «Олимпиком», и уже по итогу предстоящей встречи может окончательно отбросить от себя дончан в турнирной таблице.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Олимпиком» и «Днепром-1».
Илья Береза, Sport.ua
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Я тут расплавился в степи.
Я тут расплавился в степи.
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