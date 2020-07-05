29-й тур
Олимпик Д
0:1
Днепр-1
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Олимпик – Днепр-1 – 0:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 29-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 05.07.2020 19:27
  • 1310 просмотров
  • 2 комментария
Олимпик – Днепр-1 – 0:1. LIVE
© СК Днепр-1

Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

Олимпик – Днепр-1 – 0:1

 Супряга, 1

 Кравченко, 9

Олимпик: Чекотун – Лебеденко, Гришко, Снурницын, Кравченко – Вербный – Балашов, Романовский, Политыло, Тейшейра – Баланюк.

Запасные: Кичак, Ксенз, Лукьянчук, Литвин, Завийский, Кравчук, Чогадзе, Шахаб, Дегтярев.

Днепр-1: Клищук – Цуриков, Логинов, Сваток, Адамюк – Коркишко, Ди Франко, Когут, Вакулко – Хобленко – Супряга.

Запасные: Юрчук, Лопыренок, Полевой, Батагов, Кравченко, Снижко, Булеца, Назаренко, Чичиков.

Арбитр: Дмитрий Кутаков (Бровары)

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев)

 9 мин. Кравченко заплел ноги Ди Франко у своей штрафной подкатом.

8 мин. ОПАСНО! А тут удар через себя от Коркишко! Мяч сошел с ноги, а жаль!

6 мин. Логинов головой пробил после подачи штрафного с левого фланга выше ворот.

5 мин. Гришко снес подкатом на правом фланге Супрягу.

3 мин. Без центра поля начали команды. Очень динамичный футбол!

 1 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! От лицевой на правом фланге в центр штрафной отдал Хобленко, а Супряга расстрелял низом дальний угол ворот!

1 мин. МОМЕНТ! Супряга не попал по мячу после прострела Коркишко с левого фланга!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

   

В воскресенье, 5-го июля, состоится поединок двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Олимпик» сразится против днепровского «Днепра-1». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 19:30.

Лидер нижней шестерки УПЛ в предстоящей встрече в очередной раз в этом сезоне сразится с одним из своих преследователей в надежде на результативный поединок. Соотношение побед сохраняется за коллективом Дмитрия Михайленко, однако каждая из трех предыдущих встреч днепрянам давалась с большими усилиями. «Днепр-1» начинал свое выступление в наивысшем футбольном дивизионе страны с успеха над «Олимпиком», и уже по итогу предстоящей встречи может окончательно отбросить от себя дончан в турнирной таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Олимпиком» и «Днепром-1».

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Илья Береза, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    8number
    online
      8number, 05.07.2020 19:33
    0
    Гооооол! Супряга 0:1 !!!!
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 05.07.2020 19:27
    0
    В Киеве 23 градуса? Охереть .
    Я тут расплавился в степи.
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 05.07.2020 19:33
    0
    Гооооол! Супряга 0:1 !!!!
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 05.07.2020 19:27
    0
    В Киеве 23 градуса? Охереть .
    Я тут расплавился в степи.
    Ссылка
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