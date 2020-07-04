В воскресенье, 5 июля, на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве состоится игра 29 тура УПЛ между «Олимпиком» и «Днепром-1». Дончане в турнирной таблице занимают десятую строчку, отставая от днепрян на десять очков. В свою очередь, «Днепр-1» после двух поражений подряд позволил своим непосредственным соперникам, «Мариуполю», сократить отставание до минимума. Теперь команда Дмитрия Михайленко не имеет права на ошибку, и должна набирать максимальное количество очков в оставшихся матчах.

После возобновления чемпионата донецкий «Олимпик» провел четыре поединка под руководством Игоря Климовского. За месяц клуб однажды одержал победу над «Львовом» (2:0), дважды сыграл вничью с «Мариуполем» (2:2) и «Ворсклой» (0:0), а также потерпел одно поражение именно от «Днепра-1» (3:1).

Вспоминая начало весенней части чемпионата, когда «олимпийцы» находились в игровом кризисе и проиграли четыре матча подряд, нынешние результаты команды вселяют оптимизм. Так, в последнем матче против финалиста Кубка Украины - полтавской «Ворсклы», команда Игоря Климовского имела все шансы привезти победу из Полтавы.

Однако, если игра в защите дончанам удается, то такой компонент игры как реализация голевых моментов хромает. Пока игра нападающих Шахаба и Баланюка не впечатляет результативностью, и «олимпийцам» откровенно не хватает в составе Максима Дегтярева, который из-за травмы не помощник своей команде.

Мало кто мог спрогнозировать, что «Днепр-1», который уверенно сыграл стартовые поединки обновленного чемпионата, затем проиграет две игры с общим счетом 1:4. Особенно досадной было последнее поражение от непосредственных конкурентов за первое место в «шестерке» - «мариупольцев» (1:2). И хотя соперник половину второго тайма играл в меньшинстве, свести матч хотя бы к ничьей днепряне так и не смогли.

В нынешнем чемпионате команда Михайленко дважды уверенно побеждала «Олимпик» в домашних поединках на «Днепр-Арене» 2:0 и 3:1. А вот в выездном матче они уступили донецкой команде со счетом 2:3.

Накануне встречи существенные кадровые проблемы имеют хозяева поля. Переполненный лазарет и дисквалификация центрального защитника Ивана Зотько не позволят Игорю Климовскому выставить на игру сильнейший состав. У Дмитрия Михайленко кадровая ситуация значительно лучше: все игроки готовятся к игре и хотят, наконец, прервать неудачную серию поединков.

В паре соперников трудно выделить фаворита. «Днепряне» лучше укомплектованы, но не демонстрируют уверенной игры в последних матчах. У дончан противоположная ситуация - большие проблемы с составом, но это мало сказывается на их результатах. Поэтому наиболее вероятным исходом поединка будет результативная ничья 1:1.

Ориентировочные составы:

«Олимпик»: Кичак – Лебеденко, Гришко, Снурницын, Кравченко, Вербный, Романовский, Политыло, Балашов, Тейшейра, Шахаб.

«Днепр-1»: Юрчук – Цуриков, Логинов, Лопыренок, Адамюк, Кравченко, Вакулко, Ди Франко, Булеца, Супряга, Хобленко.

5 июля, воскресенье