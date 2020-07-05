Олимпик – Днепр-1 – 0:2. Супряга и Булеца в деле. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 5 июля, состоялся матч 29-го тура УПЛ, в котором «Днепр-1» в гостях переиграл «Олимпик» (2:0).
Смотрите видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 0:1. Супряга, 2 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 0:2 Булеца, 64 мин.
Видеообзор второго тайма.
Лучшие моменты матча Олимпик Д - Днепр-1
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Булеца (Днепр-1).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Супряга (Днепр-1).
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Источник — Футбол 1/2/3
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