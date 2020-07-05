29-й тур
Олимпик Д
0:2
Днепр-1
05.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 в очной дуэли выбил Олимпик из группы своих прямых преследователей

Коллектив Михайленко не делит очки с оппонентами уже девять матчей кряду

  • 05.07.2020 21:27
  • 721 просмотр
  • 2 комментария
Днепр-1 в очной дуэли выбил Олимпик из группы своих прямых преследователей
© СК Днепр-1

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

Олимпик – Днепр-1 – 0:2

 Супряга, 1, Булеца, 64

 Кравченко, 9, Гришко, 64 – Цуриков, 15, Хобленко, 56, Клищук, 85

Олимпик: Чекотун – Лебеденко, Гришко, Снурницын, Кравченко – Вербный (Чогадзе, 74) – Балашов (Дегтярев, 65), Романовский (Завийский, 65), Политыло, Тейшейра – Баланюк (Шахаб, 22).

Днепр-1: Клищук – Цуриков, Логинов, Сваток (Лопыренок, 73), Адамюк – Коркишко (Булеца, 62), Ди Франко (Снижко, 73), Когут (Кравченко, 62), Вакулко – Хобленко – Супряга (Чичиков, 81).

Арбитр: Дмитрий Кутаков (Бровары)

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев)

Удары (в створ): 10 (4) – 12 (7)
Угловые: 6 – 5
Оффсайды: 2 – 1.

ОЛИМПИК-ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 24°C
 

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Илья Береза, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Poltfut
      Poltfut, 05.07.2020 21:31
    +1
    Молодцы!!!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 05.07.2020 21:29
    +2
    С победой!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 05.07.2020 21:29
    +2
    С победой!
    Ссылка
    Poltfut
      Poltfut, 05.07.2020 21:31
    +1
    Молодцы!!!
    Ссылка
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