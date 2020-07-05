Днепр-1 в очной дуэли выбил Олимпик из группы своих прямых преследователей

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Украинская Премьер-лига. 29-й тур.
Олимпик – Днепр-1 – 0:2
Супряга, 1, Булеца, 64
Кравченко, 9, Гришко, 64 – Цуриков, 15, Хобленко, 56, Клищук, 85
Олимпик: Чекотун – Лебеденко, Гришко, Снурницын, Кравченко – Вербный (Чогадзе, 74) – Балашов (Дегтярев, 65), Романовский (Завийский, 65), Политыло, Тейшейра – Баланюк (Шахаб, 22).
Днепр-1: Клищук – Цуриков, Логинов, Сваток (Лопыренок, 73), Адамюк – Коркишко (Булеца, 62), Ди Франко (Снижко, 73), Когут (Кравченко, 62), Вакулко – Хобленко – Супряга (Чичиков, 81).
Арбитр: Дмитрий Кутаков (Бровары)
Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев)
Удары (в створ): 10 (4) – 12 (7)
Угловые: 6 – 5
Оффсайды: 2 – 1.
ОЛИМПИК-ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 24°C
Илья Береза, Sport.ua
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