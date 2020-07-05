Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

Олимпик – Днепр-1 – 0:2

Супряга, 1, Булеца, 64

Кравченко, 9, Гришко, 64 – Цуриков, 15, Хобленко, 56, Клищук, 85

Олимпик: Чекотун – Лебеденко, Гришко, Снурницын, Кравченко – Вербный (Чогадзе, 74) – Балашов (Дегтярев, 65), Романовский (Завийский, 65), Политыло, Тейшейра – Баланюк (Шахаб, 22).

Запасные: Кичак, Ксенз, Лукьянчук, Литвин, Кравчук.

Днепр-1: Клищук – Цуриков, Логинов, Сваток (Лопыренок, 73), Адамюк – Коркишко (Булеца, 62), Ди Франко (Снижко, 73), Когут (Кравченко, 62), Вакулко – Хобленко – Супряга (Чичиков, 81).

Запасные: Юрчук, Полевой, Батагов, Назаренко.

Арбитр: Дмитрий Кутаков (Бровары)

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев)

Наши оценки:





Замены Олимпик: Шахаб – 6,0, Завийский – 5,5, Дегтярев – 5,5, Чогадзе – 5,5.

Замены Днепр-1: Кравченко – 6,0, Булеца – 7,0, Снижко – 6,0, Лопыренок – 6,0, Чичиков – б/о.



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+4 мин. ОПАСНО! Булеца над воротами отправил мяч мощным ударом с левого фланга штрафной!



90+2 мин. Лопыренок перехватил передачу Тейшейры с левого фланга на Шахаба.



90 мин. Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит четыре минуты.



88 мин. Чичиков не смог протолкнуть мяч на ход Хобленко в чужую штрафную, после чего его сбил Чогадзе.



85 мин. Клищук получил желтую за попытку затянуть игровое время.



84 мин. МОМЕНТ! Качественный удар Шахаба головой после подачи с правого фланга произошел! Мяч прошел чуть выше ворот!



83 мин. Цуриков опасно стрелял с левого фланга вдоль вратарской, но Чекотун был надежен на перехвате.



81 мин. ЗАМЕНА У ДНЕПРА-1. Вместо Супряги на поле вышел Чичиков.



79 мин. Клищук поймал мяч после удара Завийского, после чего Логинов в подкате въехал в собственного голкипера.



77 мин. МОМЕНТ! Тейшейра завершил проход и дриблинг на левом фланге штрафной ударом выше ворот с подкруткой в дальний угол!



74 мин. ЗАМЕНА У ОЛИМПИКА, Чогадзе вышел вместо Вербного.



73 мин. ЗАМЕНА У ДНЕПРА-1. Вместо Ди Франко и Сватка игру завершат Снижко и Лопыренок, соответственно.



71 мин. МОМЕНТ! Супряга ворвался на правый фланг чужой штрафной после заброса от Хобленко, но не смог переиграть Чекотуна с острого угла!



69 мин. Шахаб завалился на газон у чужой штрафной в борьбе против Ди Франко. Кутаков, не сразу, но дал фол в итоге.



65 мин. ЗАМЕНЫ У ОЛИМПИКА. Дегтярев вышел вместо Балашова, а Романовского заменил Завийский.



64 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Булеца уложил мяч со штрафного прямиком во вратарский угол! Ошибся Чекотун и не первое ли касание у Сергея?!



64 мин. Гришко просто сбил с ног Хобленко у своей штрафной.



62 мин. ЗАМЕНЫ У ДНЕПРА-1. На поле вышли Кравченко и Булеца, заменив Когута и Коркишко, соответственно.



60 мин. МОМЕНТ! В пустые ворота отправился мяч после ляпа Чекотуна при игре на перехвате навеса с углового с левого фланга, но Вербный успел вынести его куда-подальше!



59 мин. Угловой заработал Коркишко своей подачей с левого фланга.



56 мин. Желтая досталась Хобленко за опасный подкат против Политыло вблизи к центру поля.



53 мин. От ноги Цурикова покинул мяч пределы поля после высокой свечки у штрафной хозяев.



50 мин. Политыло отыграл на Баланюка на правый фланг, вот только не заметил, что партнер уже давно не поле.



48 мин. Тейшейра завершил свой рывок по правому флангу на партнеров, которые даже не стартовали в атаку.



47 мин. Логинов получил отмашку в лицо во время борьбы в центре поля.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, две минуты.



44 мин. Чекотун спокойно разобрался с забросом Цурикова практически от центра поля.



42 мин. МОМЕНТ! Клищук потерял ворота после неудачного выхода на навес с левого фланга! Вербный не смог точно пробить по практически пустым воротам с острого угла!



40 мин. МОМЕНТ! Чудом добрался мяч до Супряги в контратаке с левого фланга, но Владислав не переиграл Чекотуна!



38 мин. МОМЕНТ! Из правой девятки своих ворот достал мяч Клищук после удара Тейшейры с лицевой границы штрафной!



38 мин. Цуриков рукой себе подыграл во время перехвата паса Кравченко с правого фланга, но арбитр этого не увидел.



36 мин. Клищук перехватил навес Лебеденко из глубины левого фланга.



34 мин. ОПАСНО! Размял Клищука ударом по центру ворот со средней дистанции Шахаб.



32 мин. Тейшейра сорвал рывок Цурикова по левому флангу.



30 мин. Когут прошелся по ногам Политыло в центральном круге.



28 мин. И вновь выше ворот отправил мяч Логинов после подачи Коркишко со штрафного!



26 мин. Супряга пострадал во время верховой борьбы с Гришко на чужой половине.



24 мин. Контролирует мяч Днепр-1 в центре поля.



22 мин. ЗАМЕНА У ОЛИМПИКА. Шахаб заменил травмированного Баланюка.



22 мин. Будет замена. Выйдет Шахаб.



21 мин. ТРАВМА! Баланюк неудачно потянулся за мячом на чужой половине, и теперь рискует завершить матч досрочно!



19 мин. В Чекотуна сыграли двое игроков гостей при борьбе за подачу с углового на левом фланге.



17 мин. В оффсайде Баланюк после заброса из глубины.



15 мин. Подкатился на чужой половине Цуриков против защитника.



13 мин. Лебеденко упустил мяч за лицевую при попытке навесить с левого фланга.



11 мин. Политыло нарушил правила на левом фланге обороны.



10 мин. МОМЕНТ! Из-под перекладины потащил Чекотун мяч после удара со штрафного от Коркишко!



9 мин. Кравченко заплел ноги Ди Франко у своей штрафной подкатом.



8 мин. ОПАСНО! А тут удар через себя от Коркишко! Мяч сошел с ноги, а жаль!



6 мин. Логинов головой пробил после подачи штрафного с левого фланга выше ворот.



5 мин. Гришко снес подкатом на правом фланге Супрягу.



3 мин. Без центра поля начали команды. Очень динамичный футбол!



1 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! От лицевой на правом фланге в центр штрафной отдал Хобленко, а Супряга расстрелял низом дальний угол ворот!



1 мин. МОМЕНТ! Супряга не попал по мячу после прострела Коркишко с левого фланга!



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В воскресенье, 5-го июля, состоится поединок двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Олимпик» сразится против днепровского «Днепра-1». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 19:30.

Лидер нижней шестерки УПЛ в предстоящей встрече в очередной раз в этом сезоне сразится с одним из своих преследователей в надежде на результативный поединок. Соотношение побед сохраняется за коллективом Дмитрия Михайленко, однако каждая из трех предыдущих встреч днепрянам давалась с большими усилиями. «Днепр-1» начинал свое выступление в наивысшем футбольном дивизионе страны с успеха над «Олимпиком», и уже по итогу предстоящей встречи может окончательно отбросить от себя дончан в турнирной таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Олимпиком» и «Днепром-1».