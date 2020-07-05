Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Булеца забил очень важный гол, он успокоил игру»

Главный тренер СК «Днепр-1» Дмитрий Михайленко в эфире телеканала «Футбол 1» прокомментировал результат матча 29-го тура УПЛ, в котором его команда обыграла «Олимпик» (2:0):
«Мы и до этого нормально играли. Возможно, даже в матчах, которые неудачно для нас закончились, создавали моменты. Сегодня игра не была исключением. Мы делали ставку на дебют, много прессинговали, атаковали. Были за это вознаграждены забитым мячом и в дальнейшем владели преимуществом. К сожалению, не удалось его развить в первом тайме, а второй тайм был уже имел более ровный характер.
Как только мы прекратили прессинговать, соперник завладел территорией и стал создавать моменты. Во втором тайме игра носила более ровный характер. И «Олимпик», и мы владели мячом в равной степени. Возможно, после второго мяча мы отдали территорию, хотя планировали и дальше прессинговать. Не получилось, и «Олимпик» уже играл на нашей половине.
Булеца забил очень важный гол. Он успокоил игру. Одно дело – вести 1:0 и нервничать, а после 2:0 команда становится раскованнее. Поэтому Сергей – молодец.
Мы стараемся улучшить игру в обороне. Разумеется, если не пропускаешь, должен заработать минимум одно очко. Поэтому мы стараемся быть надежными и держать соперников подальше от своих ворот. Мы действительно счастливы от того, что сегодня это удалось.
Надо продолжать работать в том же направлении. Возможно, и не было стопроцентных моментов у наших ворот, но соперник оказывал давление, и удар Тейшейры был довольно опасным, и удар Шахаба головой. Поэтому есть над чем работать».
Источник — ФК Олимпик Донецк
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