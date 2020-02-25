Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

«Наполи» – «Барселона» – 1:0

Дрис Мертенс (30)

Серхио Бускетс (49)

«Наполи»: Давид Оспина, Мариу Руй, Никола Максимович, Костас Манолас, Джованни Ди Лоренцо, Пётр Зелиньски, Диего Демме, Фабиан Руис, Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс (Аркадиуш Милик, 54), Хосе Кальехон

Запас: Алекс Мерет, Эльсеид Хюсай, Себастьяно Луперто, Элиф Элмас, Маркес Аллан, Маттео Политано.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Нелсон Семеду, Хуниор Фирпо, Самуэль Юмтити, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Иван Ракитич, Артуро Видаль, Антуан Гризманн, Лионель Месси

Запас: Нето, Серхио Акьем, Федерико Араухо, Клеман Лангле, Рикард Пуч, Артур Рамос, Ансумане Фати

Арбитр: Феликс Брих (Германия)

Стадион «Сан-Паоло» (Неаполь, Италия)

54 мин. Вынужденная замена у Наполи. Вместо Мертенса на поле вышел Милик.

50 мин. Мертенсу оказывают медицинскую помощь.

49 мин. Бускетс грубо сыграл против Мертенса.

48 мин. Продолжают каталонцы постоянно владеть мячом.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

44 мин. Видаль навесил с правого фланга, и Оспина поймал мяч.

42 мин. ОПАСНО! После диагонали в правый угол штрафной Кальехон сделал скидку на Маноласа, который пробил рядом со штангой!

39 мин. Оффсайд у Ракитича.

36 мин. Компактно обороняются неаполитанцы, перекрывая свободные зоны у своей штрафной.

33 мин. Рисунок игры не изменился: каталонцы много владеют мячом, но не обостряют игру.

30 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Фирпо потерял мяч на своей половине, а Зелиньски приблизился к правому углу штрафной и сделал поперечную передачу на Мертенса, который технично пробил в верхний угол!

27 мин. Каталонцы провели острую атаку, но Месси не сумел отдать передачу на Гризманна.

25 мин. Месси сделал неточную передачу в штрафную Наполи.

24 мин. Игра идет в центре поля.

21 мин. Каталонцы гоняют мяч по периметру поля.

19 мин. Удар Ракитича от правого угла штрафной заблокировал защитник Наполи.

16 мин. По владению мячом - 33:67%.

13 мин. Каталонцы доставляют немало проблем соперникам высоким прессингом.

10 мин. Мертенс в оффсайде.

9 мин. Месси из-за пределов штрафной пробил намного выше ворот.

8 мин. Видаль нарушил правила на половине поля Наполи.

6 мин. Под свист трибун гости ищут подходы к штрафной соперников.

4 мин. Пока игра идет преимущественно в центре поля.

2 мин. Каталонцы контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 25-го февраля, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» будет принимать «Барселону». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Обе команды в текущем сезоне столкнулись со спадом в игре и пережили смену наставников. У руля «Барселоны» оказался Кике Сетьен, а «Наполи» возглавил Дженнаро Гаттузо. Несмотря на имеющиеся игровые проблемы, каталонцы возглавляют свое национальное первенство. В крайнем туре Ла Лиги «блаугранас» на своем поле разгромили «Эйбар» со счетом 5:0, а лидер каталонцев Лионель Месси нанес четыре результативных удара. У «Наполи» в Серии А дела идут не лучшим образом. Действующий вице-чемпион Италии идет на шестой позиции. Правда, в последних пяти матчах национального первенства неаполитанцы одержали четыре победы.

Дженнаро Гаттузо, главный тренер «Наполи»:

«Нам придется сыграть против великой команды, и в такой ситуации главное, о чем я прошу игроков – не бояться «Барселону». Каталонцы едут в Неаполь за победой, но наша задача аналогична. Чтобы добиться успеха, нам придется рисковать. Можете не сомневаться, мы будем сражаться до конца, но вовсе не отбиваться от соперника».

Жерар Пике, защитник «Барселоны»:

«Наполи» – команда, которая в последнее время серьезно прибавила. Нас ждет очень тяжелый матч. Они обыграли «Ювентус» и «Ливерпуль», а потому, чтобы избежать излишнего беспокойства впоследствии, нам нужен хороший результат уже в первом матче».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» – «Барселона».