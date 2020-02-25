Наполи
1:0
Барселона
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Наполи – Барселона – 1:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 25.02.2020 21:54
  • 9940 просмотров
  • 14 комментариев
Наполи – Барселона – 1:0. LIVE
© twitter.com/sscnapoli

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

«Наполи» – «Барселона» – 1:0

Дрис Мертенс (30)

Серхио Бускетс (49)

«Наполи»: Давид Оспина, Мариу Руй, Никола Максимович, Костас Манолас, Джованни Ди Лоренцо, Пётр Зелиньски, Диего Демме, Фабиан Руис, Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс (Аркадиуш Милик, 54), Хосе Кальехон

Запас: Алекс Мерет, Эльсеид Хюсай, Себастьяно Луперто, Элиф Элмас, Маркес Аллан, Маттео Политано.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Нелсон Семеду, Хуниор Фирпо, Самуэль Юмтити, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Иван Ракитич, Артуро Видаль, Антуан Гризманн, Лионель Месси

Запас:  Нето, Серхио Акьем, Федерико Араухо, Клеман Лангле, Рикард Пуч, Артур Рамос, Ансумане Фати

Арбитр: Феликс Брих (Германия)

Стадион «Сан-Паоло» (Неаполь, Италия)

 

54 мин. Вынужденная замена у Наполи. Вместо Мертенса на поле вышел Милик.

50 мин. Мертенсу оказывают медицинскую помощь.

49 мин. Бускетс грубо сыграл против Мертенса.

48 мин. Продолжают каталонцы постоянно владеть мячом.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

44 мин. Видаль навесил с правого фланга, и Оспина поймал мяч.

42 мин. ОПАСНО! После диагонали в правый угол штрафной Кальехон сделал скидку на Маноласа, который пробил рядом со штангой!

39 мин. Оффсайд у Ракитича.

36 мин. Компактно обороняются неаполитанцы, перекрывая свободные зоны у своей штрафной.

33 мин. Рисунок игры не изменился: каталонцы много владеют мячом, но не обостряют игру.

30 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Фирпо потерял мяч на своей половине, а Зелиньски приблизился к правому углу штрафной и сделал поперечную передачу на Мертенса, который технично пробил в верхний угол!

27 мин. Каталонцы провели острую атаку, но Месси не сумел отдать передачу на Гризманна.

25 мин. Месси сделал неточную передачу в штрафную Наполи.

24 мин. Игра идет в центре поля.

21 мин. Каталонцы гоняют мяч по периметру поля.

19 мин. Удар Ракитича от правого угла штрафной заблокировал защитник Наполи.

16 мин. По владению мячом - 33:67%.

13 мин. Каталонцы доставляют немало проблем соперникам высоким прессингом.

10 мин. Мертенс в оффсайде.

9 мин. Месси из-за пределов штрафной пробил намного выше ворот.

8 мин. Видаль нарушил правила на половине поля Наполи.

6 мин. Под свист трибун гости ищут подходы к штрафной соперников.

4 мин. Пока игра идет преимущественно в центре поля.

2 мин. Каталонцы контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

Во вторник, 25-го февраля, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» будет принимать «Барселону». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Обе команды в текущем сезоне столкнулись со спадом в игре и пережили смену наставников. У руля «Барселоны» оказался Кике Сетьен, а «Наполи» возглавил Дженнаро Гаттузо. Несмотря на имеющиеся игровые проблемы, каталонцы возглавляют свое национальное первенство. В крайнем туре Ла Лиги «блаугранас» на своем поле разгромили «Эйбар» со счетом 5:0, а лидер каталонцев Лионель Месси нанес четыре результативных удара. У «Наполи» в Серии А дела идут не лучшим образом. Действующий вице-чемпион Италии идет на шестой позиции. Правда, в последних пяти матчах национального первенства неаполитанцы одержали четыре победы.

Дженнаро Гаттузо, главный тренер «Наполи»:

«Нам придется сыграть против великой команды, и в такой ситуации главное, о чем я прошу игроков – не бояться «Барселону». Каталонцы едут в Неаполь за победой, но наша задача аналогична. Чтобы добиться успеха, нам придется рисковать. Можете не сомневаться, мы будем сражаться до конца, но вовсе не отбиваться от соперника».

Жерар Пике, защитник «Барселоны»:

«Наполи» – команда, которая в последнее время серьезно прибавила. Нас ждет очень тяжелый матч. Они обыграли «Ювентус» и «Ливерпуль», а потому, чтобы избежать излишнего беспокойства впоследствии, нам нужен хороший результат уже в первом матче».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» – «Барселона».

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 25.02.2020 23:04
    0
    Барса в Италии как-то не очень, поэтому победу Наполи или ничью приму как должное.
    Другое дело, что на Камп Ноу неаполитанцам неслабо прилетит.
    Вот и все пироги, переключаюсь на Челси-Бавария
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 25.02.2020 23:00
    +1
    Наполи сейчас в феноменальной форме - 6 побед в 7 матчах. Так что Барсе никакущей сегодня нечего ловить. Гатуззо строит конкурента для Лацио и Юве!!!!
    Ссылка
    denzellezned
    online
      denzellezned, 25.02.2020 22:58
    +1
    Ох і тухло Барса почала знову вся надія на те що Мессі щос вигадає Треба Мессі в центр пів захисту, дейонга і бускетса на під страховку Мессі, і надіятися на забігання флангів, відаля та грізмана.
    Ссылка
    hater of haters
      hater of haters, 25.02.2020 22:58
    0
    Хоть и ловлю флешбеки "Интер Моуриньо", но Наполи красавчики. У одних есть четкий план на игру, а другие всрато катают мячик поперёк поля
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 25.02.2020 22:50
    -1
    поки дуже нагадує матч між Атлетіко та Ліверпулем. майже копія
    Ссылка
    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 25.02.2020 22:42
    -3
    ГоласОо
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 25.02.2020 22:37
    +1
    Гатуззо молодец , очень грамотно Наполи играет позиционно в обороне
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 25.02.2020 22:34
    -1
    ото Барса провалилась
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 25.02.2020 22:33
    +2
    Пике хорош, лицо дороже пропущенного гола.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.02.2020 22:31
    0
    Бандиты вперед
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 25.02.2020 22:19
    -2
    Давай Мессия, покажи им класс!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 25.02.2020 22:14
    +1
    чекаю нової магії від Лео
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 24.02.2020 22:33
    -4
    Неаполитанцы, дай бог вам фарта и красивого результативного футбола!
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 24.02.2020 22:25
    0
    Барселона! Вперед к победе!!!
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 25.02.2020 22:33
    +2
    Пике хорош, лицо дороже пропущенного гола.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 25.02.2020 23:00
    +1
    Наполи сейчас в феноменальной форме - 6 побед в 7 матчах. Так что Барсе никакущей сегодня нечего ловить. Гатуззо строит конкурента для Лацио и Юве!!!!
    Ссылка
    denzellezned
    online
      denzellezned, 25.02.2020 22:58
    +1
    Ох і тухло Барса почала знову вся надія на те що Мессі щос вигадає Треба Мессі в центр пів захисту, дейонга і бускетса на під страховку Мессі, і надіятися на забігання флангів, відаля та грізмана.
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 25.02.2020 22:37
    +1
    Гатуззо молодец , очень грамотно Наполи играет позиционно в обороне
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 25.02.2020 22:14
    +1
    чекаю нової магії від Лео
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 25.02.2020 23:04
    0
    Барса в Италии как-то не очень, поэтому победу Наполи или ничью приму как должное.
    Другое дело, что на Камп Ноу неаполитанцам неслабо прилетит.
    Вот и все пироги, переключаюсь на Челси-Бавария
    Ссылка
    hater of haters
      hater of haters, 25.02.2020 22:58
    0
    Хоть и ловлю флешбеки "Интер Моуриньо", но Наполи красавчики. У одних есть четкий план на игру, а другие всрато катают мячик поперёк поля
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.02.2020 22:31
    0
    Бандиты вперед
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 24.02.2020 22:25
    0
    Барселона! Вперед к победе!!!
    Ссылка
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