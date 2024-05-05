ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 мая

В воскресенье, 5 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Полесье – Заря

2.74 – 3.20 – 2.75

15:30 Динамо – Колос

1.32 – 5.00 – 13.50



16:00 Челси – Вест Хэм

1.64 – 4.82 – 5.02

18:00 Шахтер – Черноморец

1.17 – 7.40 – 13.60

18:30 Ливерпуль – Тоттенхэм

1.51 – 5.68 – 5.68