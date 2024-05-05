Другие новости05 мая 2024, 00:28 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 мая
Важные события во всех видах спорта
05 мая 2024, 00:28 |
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В воскресенье, 5 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Полесье – Заря
15:30 Динамо – Колос
1.32 – 5.00 – 13.50
16:00 Челси – Вест Хэм
18:00 Шахтер – Черноморец
18:30 Ливерпуль – Тоттенхэм
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