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  4. Реал Мадрид выиграл 36-й титул Ла Лиги. Сколько у Барселоны и Атлетико?
Испания
04 мая 2024, 23:49 |
1041
0

Реал Мадрид выиграл 36-й титул Ла Лиги. Сколько у Барселоны и Атлетико?

Королевский клуб досрочно выиграл чемпионат Испании 2023/24

04 мая 2024, 23:49 |
1041
0
Реал Мадрид выиграл 36-й титул Ла Лиги. Сколько у Барселоны и Атлетико?
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский футбольный клуб «Реал» выиграл титул Ла Лиги 2023/24!

«Реал» выиграл Ла Лигу в 36-й раз в истории. Ранее королевский клуб становился чемпионом Испании в 1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022 годах.

У «Реала» наибольшее количество побед в чемпионатах Испании. На втором месте – «Барселона» (27), на третьем – «Атлетико» (11).

Команды, которые выигрывали Ла Лигу:

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Реал Мадрид статистика Барселона Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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