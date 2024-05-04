ВИДЕО. Хет-трик Роналду. Аль-Наср отгрузил 6 голов сопернику в чемпионате
«Всемирный клуб» обыграл «Аль-Вахду» со счетом 6:0
4 мая состоялся матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Наср» и «Аль-Вахда». Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.
В стартовом составе «всемирного клуба» вышел звездный португальский форвард Криштиану Роналду. Португалец отыграл 79 минут и оформил хет-трик.
Еще по одному голу за «Аль-Наср» отличились Отавио, Садио Мане и Мохаммед Аль-Фатил.
«Аль-Наср» занимает второе место в таблице чемпионата. У команды 74 очка после 30 сыгранных поединков. У лидера «Аль-Хиляля» 83 пункта и 1 игра в запасе.
Чемпионат Саудовской Аравии. 30-й тур. 4 мая
Аль-Наср – Аль-Вахда – 6:0
Голы: Роналду, 5, 12, 52, Отавио, 18, Мане, 45, Аль-Фатил, 88
Другие результаты дня:
- Аль-Таи – Аль-Халидж – 0:0
- Аль-Шабаб – Аль-Раед – 2:0
Видеообзор матча Аль-Наср – Аль-Вахда – 6:0
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|29
|27
|2
|0
|89 - 18
|83
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|30
|24
|2
|4
|90 - 35
|74
|3
|Аль-Ахли Джидда
|29
|16
|7
|6
|58 - 31
|55
|4
|Аль-Таавун
|30
|14
|9
|7
|48 - 34
|51
|5
|Аль-Иттихад
|30
|15
|5
|10
|56 - 43
|50
|6
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|30
|11
|8
|11
|41 - 36
|41
|7
|Аль-Фатех
|30
|11
|8
|11
|50 - 46
|41
|8
|Аль-Иттифак
|30
|10
|11
|9
|36 - 32
|41
|9
|Аль-Фейха
|30
|11
|8
|11
|40 - 47
|41
|10
|Дамак
|30
|10
|8
|12
|41 - 39
|38
|11
|Аль-Халидж
|30
|9
|9
|12
|32 - 40
|36
|12
|Аль-Вахда Мекка
|30
|9
|5
|16
|41 - 55
|32
|13
|Аль-Раед
|30
|8
|7
|15
|38 - 47
|31
|14
|Аль-Рияд
|30
|7
|8
|15
|28 - 53
|29
|15
|Аль-Ахдуд
|30
|8
|4
|18
|27 - 47
|28
|16
|Абха
|30
|8
|4
|18
|34 - 79
|28
|17
|Аль-Таи
|30
|7
|6
|17
|29 - 57
|27
|18
|Аль-Хазм
|30
|3
|11
|16
|29 - 68
|20
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