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Саудовская Аравия
04 мая 2024, 23:29 | Обновлено 04 мая 2024, 23:30
666
0

ВИДЕО. Хет-трик Роналду. Аль-Наср отгрузил 6 голов сопернику в чемпионате

«Всемирный клуб» обыграл «Аль-Вахду» со счетом 6:0

04 мая 2024, 23:29 | Обновлено 04 мая 2024, 23:30
666
0
ВИДЕО. Хет-трик Роналду. Аль-Наср отгрузил 6 голов сопернику в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

4 мая состоялся матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Наср» и «Аль-Вахда». Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.

В стартовом составе «всемирного клуба» вышел звездный португальский форвард Криштиану Роналду. Португалец отыграл 79 минут и оформил хет-трик.

Еще по одному голу за «Аль-Наср» отличились Отавио, Садио Мане и Мохаммед Аль-Фатил.

«Аль-Наср» занимает второе место в таблице чемпионата. У команды 74 очка после 30 сыгранных поединков. У лидера «Аль-Хиляля» 83 пункта и 1 игра в запасе.

Чемпионат Саудовской Аравии. 30-й тур. 4 мая

Аль-Наср – Аль-Вахда – 6:0

Голы: Роналду, 5, 12, 52, Отавио, 18, Мане, 45, Аль-Фатил, 88

Другие результаты дня:

  • Аль-Таи – Аль-Халидж – 0:0
  • Аль-Шабаб – Аль-Раед – 2:0

Видеообзор матча Аль-Наср – Аль-Вахда – 6:0

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 29 27 2 0 89 - 18 83
2 Аль-Наср Эр-Рияд 30 24 2 4 90 - 35 74
3 Аль-Ахли Джидда 29 16 7 6 58 - 31 55
4 Аль-Таавун 30 14 9 7 48 - 34 51
5 Аль-Иттихад 30 15 5 10 56 - 43 50
6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 30 11 8 11 41 - 36 41
7 Аль-Фатех 30 11 8 11 50 - 46 41
8 Аль-Иттифак 30 10 11 9 36 - 32 41
9 Аль-Фейха 30 11 8 11 40 - 47 41
10 Дамак 30 10 8 12 41 - 39 38
11 Аль-Халидж 30 9 9 12 32 - 40 36
12 Аль-Вахда Мекка 30 9 5 16 41 - 55 32
13 Аль-Раед 30 8 7 15 38 - 47 31
14 Аль-Рияд 30 7 8 15 28 - 53 29
15 Аль-Ахдуд 30 8 4 18 27 - 47 28
16 Абха 30 8 4 18 34 - 79 28
17 Аль-Таи 30 7 6 17 29 - 57 27
18 Аль-Хазм 30 3 11 16 29 - 68 20
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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