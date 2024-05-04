ВИДЕО. Хет-трик Роналду. Аль-Наср отгрузил 6 голов сопернику в чемпионате

4 мая состоялся матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Наср» и «Аль-Вахда». Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.

В стартовом составе «всемирного клуба» вышел звездный португальский форвард Криштиану Роналду. Португалец отыграл 79 минут и оформил хет-трик.

Еще по одному голу за «Аль-Наср» отличились Отавио, Садио Мане и Мохаммед Аль-Фатил.

«Аль-Наср» занимает второе место в таблице чемпионата. У команды 74 очка после 30 сыгранных поединков. У лидера «Аль-Хиляля» 83 пункта и 1 игра в запасе.

Чемпионат Саудовской Аравии. 30-й тур. 4 мая

Аль-Наср – Аль-Вахда – 6:0

Голы: Роналду, 5, 12, 52, Отавио, 18, Мане, 45, Аль-Фатил, 88

Другие результаты дня:

Аль-Таи – Аль-Халидж – 0:0

Аль-Шабаб – Аль-Раед – 2:0

Видеообзор матча Аль-Наср – Аль-Вахда – 6:0

Таблица чемпионата Саудовской Аравии