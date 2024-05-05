СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 мая

В воскресенье, 5 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Челси – Вест Хэм

1.65 – 4.82 – 5.02

18:00 Шахтер – Черноморец

1.17 – 7.40 – 13.60

18:30 Ливерпуль – Тоттенхэм

1.51 – 5.68 – 5.68

КИБЕРСПОРТ

14:00 Fnatic – GAM Esports

1.07 – 7.44

20:30 NaVi – compLexity Gaming

1.41 – 2.92