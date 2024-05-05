Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 мая
Другие новости
05 мая 2024, 00:21 |
24
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

05 мая 2024, 00:21 |
24
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 5 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Челси – Вест Хэм

Ggbet 1.65 – 4.82 – 5.02

18:00 Шахтер – Черноморец

Ggbet 1.17 – 7.40 – 13.60

18:30 Ливерпуль – Тоттенхэм

Ggbet 1.51 – 5.68 – 5.68

КИБЕРСПОРТ

14:00 Fnatic – GAM Esports

Ggbet 1.07 – 7.44

20:30 NaVi – compLexity Gaming

Ggbet 1.41 – 2.92

По теме:
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 мая
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 мая
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после быстрого гола в ворота Барселоны
Футбол | 04 мая 2024, 19:59 0
ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после быстрого гола в ворота Барселоны
ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после быстрого гола в ворота Барселоны

Артем забил 20-й мяч в текущем сезоне Ла Лиги

«Все готовы воевать». Стаховский прокомментировал закон о мобилизации
Война | 04 мая 2024, 15:42 23
«Все готовы воевать». Стаховский прокомментировал закон о мобилизации
«Все готовы воевать». Стаховский прокомментировал закон о мобилизации

Бывший теннисист считает, что уровень нравственного качества определенных структур должен измениться

Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной
Футбол | 04.05.2024, 22:25
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной
Дмитрий ХРИСТИЧ: «В Дивизионе 1A Украине нужно стремиться к медалям»
Хоккей | 04.05.2024, 00:35
Дмитрий ХРИСТИЧ: «В Дивизионе 1A Украине нужно стремиться к медалям»
Дмитрий ХРИСТИЧ: «В Дивизионе 1A Украине нужно стремиться к медалям»
Впервые с 2002 года. Известный клуб вышел в АПЛ + пары плей-офф Чемпионшипа
Футбол | 04.05.2024, 16:38
Впервые с 2002 года. Известный клуб вышел в АПЛ + пары плей-офф Чемпионшипа
Впервые с 2002 года. Известный клуб вышел в АПЛ + пары плей-офф Чемпионшипа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
04.05.2024, 21:40 2
Футбол
Мегафайта не будет. Экс-соперник Гвоздика сорвал бой за абсолют
Мегафайта не будет. Экс-соперник Гвоздика сорвал бой за абсолют
04.05.2024, 08:50 1
Бокс
Таблица коэффициентов УЕФА. Италия опередила Испанию и вышла на 2-ю позицию
Таблица коэффициентов УЕФА. Италия опередила Испанию и вышла на 2-ю позицию
03.05.2024, 23:59 17
Футбол
Рим не устоял. Байер без проблем обыграл Рому
Рим не устоял. Байер без проблем обыграл Рому
03.05.2024, 00:06 11
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
04.05.2024, 09:00 7
Хоккей
Журналист: «Пушич не выдерживал давления и впадал в стресс»
Журналист: «Пушич не выдерживал давления и впадал в стресс»
03.05.2024, 11:30 11
Футбол
Украина узнала соперников в отборочном раунде Евро-2025 U-19
Украина узнала соперников в отборочном раунде Евро-2025 U-19
03.05.2024, 22:23 1
Футбол
Анчелотти сообщил, кто будет кипером Реала в играх с Кадисом и Баварией
Анчелотти сообщил, кто будет кипером Реала в играх с Кадисом и Баварией
03.05.2024, 15:09 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем