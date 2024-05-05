Другие новости05 мая 2024, 00:21 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
05 мая 2024, 00:21 |
24
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В воскресенье, 5 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
16:00 Челси – Вест Хэм
18:00 Шахтер – Черноморец
18:30 Ливерпуль – Тоттенхэм
КИБЕРСПОРТ
14:00 Fnatic – GAM Esports
20:30 NaVi – compLexity Gaming
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