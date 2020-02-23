Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Александрия» – «Колос» – 0:0

Владислав Бабогло (31)

«Александрия»: Юрий Панькив, Владислав Бабогло, Алексей Довгий, Максим Третьяков, Артем Ситало, Василий Грицук, Антон Шендрик, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Каспарс Дубра, Максим Задерака

Запас: Олег Билык, Aлександр Мельник, Евгений Протасов, Глеб Бухал, Андрей Запорожан, Максим Ивахно, Денис Устименко

«Колос»: Евгений Волынец, Евгений Ефремов, Виталий Гавриш, Кирилл Петров, Владислав Емец, Андрей Богданов, Павел Ореховский, Евгений Смирный, Олег Ильин, Евгений Морозко, Aлександр Бондаренко

Запас: Антон Яшков, Вадим Парамонов, Aлександр Черноморец, Евгений Задоя, Денис Антюх, Олег Кожушко, Арни Вильхамссон

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)

КСК «Ника» (Александрия)

44 мин. Угловой у ворот Александрии к остроте не привел.

42 мин. Неудачная атака Колоса.

39 мин. Ореховский навесил от правого угла штрафной Александрии, и Бондаренко головой пробил неточно.

37 мин. Шендрик навесил с левого фланга, и защитник Колоса выбил мяч.

35 мин. Ситало прострелил с правого фланга, и Гавриш в падении головой выбил мяч.

33 мин. Морозко из-за пределов штрафной пробил очень неточно.

31 мин. Бабогло руками схватил Бондаренко в центре поля.

28 мин. Игра идет в центре поля.

26 мин. Задерака обокрал оппонента справа возле штрафной Колоса, но партнера подстраховал Петров.

23 мин. Ильин справа ворвался в штрафную Александрии, и низовым ударом не попал в дальний угол.

21 мин. Грицук с лёта из-за пределов штрафной пробил неточно.

20 мин. Ильин навесил с правого фланга - защитник Александрии выбил мяч.

17 мин. Гречишкин из-за пределов штрафной пробил намного выше ворот.

14 мин. Смирный из-за пределов штрафной пробил неточно.

12 мин. Морозко остро прострелил из левого угла штрафной, и Бабогло перехватил мяч.

10 мин. Грицук навесил со штрафного с правого фланга - ковалевцы выбили мяч.

7 мин. В высоком темпе идет игра, но без обострений у ворот.

4 мин. Неудачная атака Александрии.

2 мин. Сумбурно начали команды встречу, часто фолят футболисты.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 23-го февраля, в рамках девятнадцатого тура чемпионата Украины» состоится поединок между «Александрией» и «Колосом». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», начало – в 14:00.

Ковалевский коллектив, который проводит дебютный сезон в элитном дивизионе украинского футбола, неожиданно ведет борьбу за попадание в первую шестерку УПЛ. «Александоия» занимает пятую позицию и имеет все шансы побороться за более высокие места: от «Динамо», которое идет вторым, команду Владимира Шарана отделяют всего три очка. В первом круге соперники в Киеве на «Оболонь-Арене» сыграли вничью со счетом 1:1. Перед перерывом хозяева поля открыли счет в матче благодаря реализованному пенальти Костышиным, а в середине второй половины встречи Бабогло сравнял результат.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Колос».