  4. Бразилец из клуба УПЛ попал на радары Металлиста 1925. Игрок принял решение
Украина. Премьер лига
22 января 2026, 20:35 | Обновлено 22 января 2026, 21:41
Бруниньо привлекает внимание нескольких клубов

ФК Карпаты. Бруниньо

Бразильский вингер львовских «Карпат» Бруниньо близок к переезду в чемпионат Израиля. об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 25-летний футболист в ближайшее время может покинуть чемпионат Украины и перебраться в Израиль. Ранее мы сообщали о том, что «Карпаты» могут продать Бруниньо в «Маккаби» Хайфу.

Также футболист львовского клуба привлекал внимание «Металлиста 1925», но сам бразилец не намерен оставаться в Украине.

В текущем сезоне Бруниньо провел 16 матчей на клубном уровне, забил шесть голов и отдал два ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» попрощались с легионером.

трансферы Маккаби Хайфа Карпаты Львов чемпионат Израиля по футболу трансферы УПЛ Бруниньо Металлист 1925
Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
ZANREGENT1993
Да,в Динамо бы неплохо
MaximusOne
Його б в Шахтар або Динамо.
