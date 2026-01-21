Сенсация в Бергамо. Атлетик одержал волевую победу над Аталантой

В среду, 21 января, состоялся матч седьмого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Атлетиком» Бильбао.

Игра прошла в Бергамо на стадионе «Нью Беланс Арена» и завершилась со счетом 2:3.

Хозяева активно начали матч и забили относительно быстрый гол на 16-й минуте, когда Скамакка замкнул подачу Залевски. После этого хозяева не реализовали еще ряд моментов, и на перерыв команды ушли при счете 1:0.

«Атлетик» же сумел реализовать едва ли не первый шанс для взятия ворот. На 58-й минуте Гурусета реализовал выход один на один с голкипером.

На 70-й минуте Серрано и вовсе вывел гостей вперед, замкнув навес Наварро. А еще через четыре минуты отличился и сам Наварро, который точно пробил в дальний угол с линии штрафной площади.

«Аталанта» сумела сократить отставание на 88-й минуте, когда Крстович забил в пустые ворота после прострела Лукмана.

После этой победы «Атлетик» имеет восемь очков, благодаря чему поднялся на 23-е место в таблице, а «Аталанта» с 13 баллами занимает 13-ю строчку.

Лига чемпионов. Етап лиги. 7-й тур, 21 января

Аталанта – Атлетик Бильбао – 2:3

Голы: Скамакка, 16, Крстович, 88 – Гурусета, 58, Серрано, 70, Наварро, 74