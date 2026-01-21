21 января на Атлети Адзурри д’Италия пройдет матч 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором Аталанта встретится с Атлетиком. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Аталанта

Команда из Бергамо не так давно дебютировала на этом турнире, но уже воспринимается тут как завсегдатай. И это стало результатом работы в Бергамо Гасперини, что, как и анонсировал заранее, ушел летом. Сменивший его Юрич опять разочаровал. А вот молодой Палладино оказался тут уместным - с ним получилось рядом побед вернуться в число претендентов на еврокубки.

В Лиге чемпионов итальянцы начинали с поражения, причем разгромного, от ПСЖ. А после тяжелой победы над Брюгге снова потеряли очки, на этот раз в виде нулевой ничьей с пражской Славией. Но потом и тут сработало приглашение нового наставника - в турнире 2025-й год закончился победами последовательно над Марселем, Айнтрахтом и Челси.

Атлетик

Клуб периодически возникает в биографии Вальверде. Эрнесто начинал в Бильбао как футболист, и неоднократно становился тут тренером, работая, как правило, достаточно успешно. Но особняком тут выделяется нынешняя его каденция - баски успели за пару лет стал обладателем кубка Испании, полуфиналистом Лиги Европы и заканчивал на четвертом месте в Примере. Сейчас там уже десять поражений, в том числе 2:3 с Мальоркой в прошлом туре, и все более падающие шансы даже просто пройти в еврокубки.

Мало что получается в Лиге чемпионов. Пока что там было выиграно только у Карабаха, дома, да со Славией и ПСЖ, в крайних турах, закончили нулевыми ничьими. Формально еще можно прорваться в плей-офф, но для этого нужно будет обыграть соперниках в обоих январских матчах.

Статистика личных встреч

Впервые гости из Бильбао приедут в Бергамо.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у гостей, несмотря на турнирную мотивацию, не особенно есть шансы даже для ничьи. Тут рекомендуем ставить на то, что итальянцы, что набрали форму, выйдет добиться очередной победы (коэффициент - 1,87).