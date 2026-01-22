Аталанта – Атлетик Бильбао – 2:3. Фейерверк мячей в ЛЧ. Видео голов и обзор

Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Аталанта из Италии уступила Атлетику Бильбао из Испании со счетом 2:3.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

7-й тур. 21 января 2026

22:00 Аталанта (Италия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 2:3

Голы: Скамакка, 16, Крстович, 88 – Гурусета, 58, Серрано, 70, Наварро, 74

Видео голов и обзор матча