  Аталанта – Атлетик Бильбао – 2:3. Фейерверк мячей в ЛЧ. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Аталанта
21.01.2026 22:00 – FT 2 : 3
Атлетик Бильбао
Лига чемпионов
Аталанта – Атлетик Бильбао – 2:3. Фейерверк мячей в ЛЧ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Аталанта из Италии уступила Атлетику Бильбао из Испании со счетом 2:3.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

7-й тур. 21 января 2026

22:00 Аталанта (Италия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 2:3

Голы: Скамакка, 16, Крстович, 88 – Гурусета, 58, Серрано, 70, Наварро, 74

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Крстович (Аталанта), асcист Адемола Лукман.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Наварро (Атлетик Бильбао), асcист Ойан Сансет.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Серрано (Атлетик Бильбао), асcист Роберт Наварро.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао), асcист Роберт Наварро.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Аталанта), асcист Никола Залевский.
Аталанта Атлетик Бильбао Лига чемпионов Джанлука Скамакка Горка Гурусета Роберт Наварро Никола Крстович
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
