Манчестер Юнайтед – лидер сезона АПЛ по количеству попаданий в каркас ворот
Матеус Кунья почти догнал Бруну Фернандеша в списке лучших «снайперов» чемпионата
У Манчестер Юнайтед уже 13 попаданий в каркас ворот соперников в сезоне 2025/26, что является рекордом текущей кампании.
Очередным попаданием отличился Матеус Кунья в матче 20 тура против Лидс Юнайтед.
Теперь в активе Куньи уже 3 подобных «попадания» в сезоне, большее количество имеет только его одноклубник Бруну Фернандеш (4).
Среди других команд самым близким к МЮ в данном «рейтинге» является Ньюкасл Юнайтед с 10 попаданиями в каркас ворот.
Команды с наибольшим количеством ударов в каркас ворот в матчах АПЛ в сезоне 2025/26
- 13 – Манчестер Юнайтед
- 10 – Ньюкасл Юнайтед
- 9 – Кристал Пэлас
- 8 – Арсенал
- 8 – Бернли
Matheus Cunha hit the woodwork for a third time this season, against Leeds this afternoon 😤— Match of the Day (@BBCMOTD) January 4, 2026
Only Bruno Fernandes has been denied by the frame of the goal more times in the league - 4. pic.twitter.com/Ze0WPGcAlq
