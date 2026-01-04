Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – лидер сезона АПЛ по количеству попаданий в каркас ворот
Англия
04 января 2026, 17:36 | Обновлено 04 января 2026, 17:37
109
0

Манчестер Юнайтед – лидер сезона АПЛ по количеству попаданий в каркас ворот

Матеус Кунья почти догнал Бруну Фернандеша в списке лучших «снайперов» чемпионата

04 января 2026, 17:36 | Обновлено 04 января 2026, 17:37
109
0
Манчестер Юнайтед – лидер сезона АПЛ по количеству попаданий в каркас ворот
Getty Images/Global Images Ukraine

У Манчестер Юнайтед уже 13 попаданий в каркас ворот соперников в сезоне 2025/26, что является рекордом текущей кампании.

Очередным попаданием отличился Матеус Кунья в матче 20 тура против Лидс Юнайтед.

Теперь в активе Куньи уже 3 подобных «попадания» в сезоне, большее количество имеет только его одноклубник Бруну Фернандеш (4).

Среди других команд самым близким к МЮ в данном «рейтинге» является Ньюкасл Юнайтед с 10 попаданиями в каркас ворот.

Команды с наибольшим количеством ударов в каркас ворот в матчах АПЛ в сезоне 2025/26

  • 13 – Манчестер Юнайтед
  • 10 – Ньюкасл Юнайтед
  • 9 – Кристал Пэлас
  • 8 – Арсенал
  • 8 – Бернли
По теме:
Джонсон и другие самые дорогие покупки в истории Кристал Пэлас
Украинский футболист включен в резервый состав на игру с Тоттенхэмом
Феерия в семь голов. Украинец помог клубу оформить разгром в Англии
чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед статистика Английская Премьер-лига Лидс Матеус Кунья Бруну Фернандеш Ньюкасл Кристал Пэлас Арсенал Лондон Бернли
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Футбол | 03 января 2026, 20:03 1
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение

Немец отказал лондонцам

Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Футбол | 03 января 2026, 19:02 5
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб

Украинский нападающий близок к переходу в «Фенербахче»

Хватило трех слов. Жирона лаконично обратилась к Ванату
Футбол | 04.01.2026, 12:59
Хватило трех слов. Жирона лаконично обратилась к Ванату
Хватило трех слов. Жирона лаконично обратилась к Ванату
Реал Мадрид – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 04.01.2026, 16:16
Реал Мадрид – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Хоккей | 04.01.2026, 07:55
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 15
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
03.01.2026, 02:55
Хоккей
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
03.01.2026, 20:42 3
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
04.01.2026, 08:44 4
Бокс
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 16
Футбол
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем