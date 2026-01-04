Манчестер Юнайтед – лидер сезона АПЛ по количеству попаданий в каркас ворот

У Манчестер Юнайтед уже 13 попаданий в каркас ворот соперников в сезоне 2025/26, что является рекордом текущей кампании.

Очередным попаданием отличился Матеус Кунья в матче 20 тура против Лидс Юнайтед.

Теперь в активе Куньи уже 3 подобных «попадания» в сезоне, большее количество имеет только его одноклубник Бруну Фернандеш (4).

Среди других команд самым близким к МЮ в данном «рейтинге» является Ньюкасл Юнайтед с 10 попаданиями в каркас ворот.

Команды с наибольшим количеством ударов в каркас ворот в матчах АПЛ в сезоне 2025/26

13 – Манчестер Юнайтед

10 – Ньюкасл Юнайтед

9 – Кристал Пэлас

8 – Арсенал

8 – Бернли