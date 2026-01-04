Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмолюк сравняется с Забарным по количеству сыгранных матчей в АПЛ
Англия
04 января 2026, 16:18 | Обновлено 04 января 2026, 16:19
226
0

Также очередной матч в Премьер-лиге сыграет Миколенко

Getty Images/Global Images Ukraine

Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк сыграют друг против друга в матче 20-го тура АПЛ, в котором Эвертон примет Брентфорд.

Для Миколенко этот матч станет 127-м в чемпионате Англии (2-е место среди украинцев в истории турнира), для Ярмолюка – 78-м.

Полузащитник Брентфорда догонит Илью Забарного по количеству сыгранных матчей (также 78) и будет делить с ним 4 место среди украинских футболистов в АПЛ.

Матчи украинцев в АПЛ (с учетом матча Эвертон – Брентфорд)

  • 150 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 5 – Ноттингем Форест)
  • 127 – Виталий Миколенко (Эвертон)
  • 81 – Олег Лужный (75 – Арсенал, 6 – Вулверхэмптон)
  • 78 – Илья Забарный (Борнмут)
  • 78 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
  • 66 – Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед)
  • 59 – Сергей Ребров (Тоттенхэм Хотспур)
  • 53 – Михаил Мудрик (Челси)
  • 48 – Андрей Шевченко (Челси)
  • 27 – Андрей Воронин (Ливерпуль)
  • 3 – Александр Евтушок (Ковентри Сити)
статистика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон - Брентфорд Эвертон Брентфорд Егор Ярмолюк Виталий Миколенко Илья Забарный Александр Зинченко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
