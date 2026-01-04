Англия04 января 2026, 16:18 | Обновлено 04 января 2026, 16:19
226
0
Ярмолюк сравняется с Забарным по количеству сыгранных матчей в АПЛ
Также очередной матч в Премьер-лиге сыграет Миколенко
04 января 2026, 16:18 | Обновлено 04 января 2026, 16:19
226
0
Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк сыграют друг против друга в матче 20-го тура АПЛ, в котором Эвертон примет Брентфорд.
Для Миколенко этот матч станет 127-м в чемпионате Англии (2-е место среди украинцев в истории турнира), для Ярмолюка – 78-м.
Полузащитник Брентфорда догонит Илью Забарного по количеству сыгранных матчей (также 78) и будет делить с ним 4 место среди украинских футболистов в АПЛ.
Матчи украинцев в АПЛ (с учетом матча Эвертон – Брентфорд)
- 150 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 5 – Ноттингем Форест)
- 127 – Виталий Миколенко (Эвертон)
- 81 – Олег Лужный (75 – Арсенал, 6 – Вулверхэмптон)
- 78 – Илья Забарный (Борнмут)
- 78 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- 66 – Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед)
- 59 – Сергей Ребров (Тоттенхэм Хотспур)
- 53 – Михаил Мудрик (Челси)
- 48 – Андрей Шевченко (Челси)
- 27 – Андрей Воронин (Ливерпуль)
- 3 – Александр Евтушок (Ковентри Сити)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 января 2026, 08:04 24
Окончательного решения по дисквалификации украинца пока нет
Бокс | 04 января 2026, 08:44 4
Боксер – о бое с Брюстером
Футбол | 04.01.2026, 14:44
Футбол | 04.01.2026, 08:45
Футбол | 04.01.2026, 16:16
Комментарии 0
Популярные новости
03.01.2026, 06:22
03.01.2026, 08:01 15
04.01.2026, 07:55 1
03.01.2026, 07:22
04.01.2026, 09:14 5
03.01.2026, 14:55 8
03.01.2026, 20:03 1
02.01.2026, 23:51