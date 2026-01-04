Ярмолюк сравняется с Забарным по количеству сыгранных матчей в АПЛ

Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк сыграют друг против друга в матче 20-го тура АПЛ, в котором Эвертон примет Брентфорд.

Для Миколенко этот матч станет 127-м в чемпионате Англии (2-е место среди украинцев в истории турнира), для Ярмолюка – 78-м.

Полузащитник Брентфорда догонит Илью Забарного по количеству сыгранных матчей (также 78) и будет делить с ним 4 место среди украинских футболистов в АПЛ.

Матчи украинцев в АПЛ (с учетом матча Эвертон – Брентфорд)