Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинское дерби. Стали известны составы на матч Эвертон – Брентфорд
Англия
04 января 2026, 15:56 |
288
0

Украинское дерби. Стали известны составы на матч Эвертон – Брентфорд

Матч 20-го тура АПЛ начнется в 17:00

04 января 2026, 15:56 |
288
0
Украинское дерби. Стали известны составы на матч Эвертон – Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе «Брентфорда» на матч 20-го тура АПЛ против «Эвертона». Его соотечественник Виталий Миколенко, защитник «Эвертона», тоже начнет игру с первых минут.

Игра состоится на арене «Хилл Дикинсон Стэдиум» в Ливерпуле и начнется в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Егора Ярмолюка в этом сезоне 22 матча в составе «Брентфорда» и 2 голевые передачи. Виталий Миколенко отыграл 18 поединков за «Эвертон», но результативными действиями не отличился.

Стартовые составы на матч Эвертон – Брентфорд:

По теме:
Феерия в семь голов. Украинец помог клубу оформить разгром в Англии
Двухкратный победитель Лиги чемпионов собирается подписать украинца
Невероятный Лидс. Ман Юнайтед снова потерял очки в АПЛ
Эвертон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Егор Ярмолюк стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Футбол | 04 января 2026, 08:45 14
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе

«Милан» рассматривает подписание украинца

Реал Мадрид – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 04 января 2026, 16:16 0
Реал Мадрид – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 4 января и начнется в 17:15 по Киеву

Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Бокс | 04.01.2026, 09:14
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Футбол | 04.01.2026, 15:40
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Футбол | 03.01.2026, 20:03
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
04.01.2026, 07:55 1
Хоккей
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
03.01.2026, 14:55 8
Футбол
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
03.01.2026, 03:10
Хоккей
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
03.01.2026, 07:22
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
03.01.2026, 06:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем