Украинское дерби. Стали известны составы на матч Эвертон – Брентфорд
Матч 20-го тура АПЛ начнется в 17:00
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе «Брентфорда» на матч 20-го тура АПЛ против «Эвертона». Его соотечественник Виталий Миколенко, защитник «Эвертона», тоже начнет игру с первых минут.
Игра состоится на арене «Хилл Дикинсон Стэдиум» в Ливерпуле и начнется в 17:00 по киевскому времени.
На счету Егора Ярмолюка в этом сезоне 22 матча в составе «Брентфорда» и 2 голевые передачи. Виталий Миколенко отыграл 18 поединков за «Эвертон», но результативными действиями не отличился.
Стартовые составы на матч Эвертон – Брентфорд:
Today's Toffees to face @BrentfordFC! 🔵#EVEBRE pic.twitter.com/cISPKPoR0v— Everton (@Everton) January 4, 2026
Your Bees to take on Everton 🐝#EVEBRE | #BrentfordFC pic.twitter.com/0zoodm6Yrs— Brentford FC (@BrentfordFC) January 4, 2026
