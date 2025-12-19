Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер поднялся в клубном рейтинге УЕФА на 1 строчку, Динамо – на 10
19 декабря 2025, 10:34 | Обновлено 19 декабря 2025, 10:35
Шахтер поднялся в клубном рейтинге УЕФА на 1 строчку, Динамо – на 10

Горняки сумели опередить в рейтинге турецкий Галатасарай

19 декабря 2025, 10:34 | Обновлено 19 декабря 2025, 10:35
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер благодаря ничьей в матче против Риеки и выходу в 1/8 финала Лиги конференций сумел обойти в клубном рейтинге УЕФА турецкий Галатасарай.

На данный момент у горняков 50.250 баллов, что позволяет находиться на 46-м месте.

Правда, у Галатасарая, который идет 47-м (47.750), в отличие от Шахтера, есть еще 2 матча в запасе на этапе лиги ЛЧ.

45-м в клубном рейтинге расположен датский Копенгаген (53.375), но он так же, как и турецкий клуб, сыграет еще 2 матча в Лиге чемпионов на этапе лиги.

Киевское Динамо благодаря победе над Ноа поднялось на 10 ступенек вверх (105 место, 17.500 баллов).

Клубный рейтинг УЕФА

  • 1. Реал – 131.500 (14.000)
  • 2. Бавария – 126.000 (17.750)
  • 3. Интер – 121.250 (14.000)
  • 4. Манчестер Сити – 118.250 (15.500)
  • 5. Ливерпуль – 115.500 (14.000)
  • 6. Пари Сен-Жермен – 110.000 (15.500)
  • 7. Боруссия Дортмунд – 98.750 (14.000)
  • 8. Байер – 98.250 (13.000)
  • 9. Арсенал – 97.000 (22.000)
  • 10. Барселона – 96.250 (13.000)
  • ...
  • 45. Копенгаген – 53.375 (11.000)
  • 46. ​​Шахтер – 50.250 (12.250)
  • 47. Галатасарай – 47.750 (12.000)
  • 48. Роял Юнион – 46.000 (10.000)
  • 48. Брага – 46.000 (9.000)
  • 50. Ференцварош – 45.250 (11.250)
  • 51. Виктория – 44.750 (8.000)
  • 52. ПАОК – 44.250 (7.000)
  • 53. Славия – 44.000 (9.000)
  • 53. Динамо Загреб – 44.000 (5.000)
  • 53. Зальцбург – 44.000 (3.000)
  • ...
  • 105. Динамо – 17.500 (4.000)
  • ...

В скобках – количество баллов, полученных в сезоне 2025/26

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
