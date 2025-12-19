Шахтер поднялся в клубном рейтинге УЕФА на 1 строчку, Динамо – на 10
Горняки сумели опередить в рейтинге турецкий Галатасарай
Донецкий Шахтер благодаря ничьей в матче против Риеки и выходу в 1/8 финала Лиги конференций сумел обойти в клубном рейтинге УЕФА турецкий Галатасарай.
На данный момент у горняков 50.250 баллов, что позволяет находиться на 46-м месте.
Правда, у Галатасарая, который идет 47-м (47.750), в отличие от Шахтера, есть еще 2 матча в запасе на этапе лиги ЛЧ.
45-м в клубном рейтинге расположен датский Копенгаген (53.375), но он так же, как и турецкий клуб, сыграет еще 2 матча в Лиге чемпионов на этапе лиги.
Киевское Динамо благодаря победе над Ноа поднялось на 10 ступенек вверх (105 место, 17.500 баллов).
Клубный рейтинг УЕФА
- 1. Реал – 131.500 (14.000)
- 2. Бавария – 126.000 (17.750)
- 3. Интер – 121.250 (14.000)
- 4. Манчестер Сити – 118.250 (15.500)
- 5. Ливерпуль – 115.500 (14.000)
- 6. Пари Сен-Жермен – 110.000 (15.500)
- 7. Боруссия Дортмунд – 98.750 (14.000)
- 8. Байер – 98.250 (13.000)
- 9. Арсенал – 97.000 (22.000)
- 10. Барселона – 96.250 (13.000)
- ...
- 45. Копенгаген – 53.375 (11.000)
- 46. Шахтер – 50.250 (12.250)
- 47. Галатасарай – 47.750 (12.000)
- 48. Роял Юнион – 46.000 (10.000)
- 48. Брага – 46.000 (9.000)
- 50. Ференцварош – 45.250 (11.250)
- 51. Виктория – 44.750 (8.000)
- 52. ПАОК – 44.250 (7.000)
- 53. Славия – 44.000 (9.000)
- 53. Динамо Загреб – 44.000 (5.000)
- 53. Зальцбург – 44.000 (3.000)
- ...
- 105. Динамо – 17.500 (4.000)
- ...
В скобках – количество баллов, полученных в сезоне 2025/26
