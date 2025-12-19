Шахтер поднялся в клубном рейтинге УЕФА на 1 строчку, Динамо – на 10

Донецкий Шахтер благодаря ничьей в матче против Риеки и выходу в 1/8 финала Лиги конференций сумел обойти в клубном рейтинге УЕФА турецкий Галатасарай.

На данный момент у горняков 50.250 баллов, что позволяет находиться на 46-м месте.

Правда, у Галатасарая, который идет 47-м (47.750), в отличие от Шахтера, есть еще 2 матча в запасе на этапе лиги ЛЧ.

45-м в клубном рейтинге расположен датский Копенгаген (53.375), но он так же, как и турецкий клуб, сыграет еще 2 матча в Лиге чемпионов на этапе лиги.

Киевское Динамо благодаря победе над Ноа поднялось на 10 ступенек вверх (105 место, 17.500 баллов).

Клубный рейтинг УЕФА

1. Реал – 131.500 (14.000)

2. Бавария – 126.000 (17.750)

3. Интер – 121.250 (14.000)

4. Манчестер Сити – 118.250 (15.500)

5. Ливерпуль – 115.500 (14.000)

6. Пари Сен-Жермен – 110.000 (15.500)

7. Боруссия Дортмунд – 98.750 (14.000)

8. Байер – 98.250 (13.000)

9. Арсенал – 97.000 (22.000)

10. Барселона – 96.250 (13.000)

...

45. Копенгаген – 53.375 (11.000)

46. ​​Шахтер – 50.250 (12.250)

47. Галатасарай – 47.750 (12.000)

48. Роял Юнион – 46.000 (10.000)

48. Брага – 46.000 (9.000)

50. Ференцварош – 45.250 (11.250)

51. Виктория – 44.750 (8.000)

52. ПАОК – 44.250 (7.000)

53. Славия – 44.000 (9.000)

53. Динамо Загреб – 44.000 (5.000)

53. Зальцбург – 44.000 (3.000)

...

105. Динамо – 17.500 (4.000)

...

В скобках – количество баллов, полученных в сезоне 2025/26