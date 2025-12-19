Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Загадочный футболист». Федорчук – о лучшем динамовце в матче с Ноа
Лига конференций
«Загадочный футболист». Федорчук – о лучшем динамовце в матче с Ноа

Известный футбольный эксперт был однозначным в своем выборе

«Загадочный футболист». Федорчук – о лучшем динамовце в матче с Ноа
Динамо. Назар Волошин

«Динамо», как говорится, удалось хлопнуть дверью в последнем поединке группового этапа Лиги конференций против армянского «Ноа», переиграв соперника со счетом 2:0.

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua известный футбольный эксперт Олег Федорчук подвел итого этого противостояния, определив, в частности, лучшего футболиста у «бело-синих»

– Олег Викторович, кого бы вы назвали лучшим игроком матча «Динамо» – «Ноа»?
– Однозначно, Волошина, – сказал Федорчук. – Но почему он так не ровно играет, чередуя провальные матчи с отличными, для меня загадка. В поединке с «Ноа» он был просто неудержим. Наверное, нужно работать над психологией.

Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Gargantua
согласен
не хватает только стабильности чтобы выйти на хороший уровень
