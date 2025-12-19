«Загадочный футболист». Федорчук – о лучшем динамовце в матче с Ноа
Известный футбольный эксперт был однозначным в своем выборе
«Динамо», как говорится, удалось хлопнуть дверью в последнем поединке группового этапа Лиги конференций против армянского «Ноа», переиграв соперника со счетом 2:0.
В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua известный футбольный эксперт Олег Федорчук подвел итого этого противостояния, определив, в частности, лучшего футболиста у «бело-синих»
– Олег Викторович, кого бы вы назвали лучшим игроком матча «Динамо» – «Ноа»?
– Однозначно, Волошина, – сказал Федорчук. – Но почему он так не ровно играет, чередуя провальные матчи с отличными, для меня загадка. В поединке с «Ноа» он был просто неудержим. Наверное, нужно работать над психологией.
