«Загадочный футболист». Федорчук – о лучшем динамовце в матче с Ноа

«Динамо», как говорится, удалось хлопнуть дверью в последнем поединке группового этапа Лиги конференций против армянского «Ноа», переиграв соперника со счетом 2:0.

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua известный футбольный эксперт Олег Федорчук подвел итого этого противостояния, определив, в частности, лучшего футболиста у «бело-синих»

– Олег Викторович, кого бы вы назвали лучшим игроком матча «Динамо» – «Ноа»?

– Однозначно, Волошина, – сказал Федорчук. – Но почему он так не ровно играет, чередуя провальные матчи с отличными, для меня загадка. В поединке с «Ноа» он был просто неудержим. Наверное, нужно работать над психологией.