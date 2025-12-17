Есть Сафонов, где Забарный? Стартовые составы ПСЖ и Фламенго на финал Кубка
Решающий матч Межконтинентального кубка состоится 17 декабря в 19:00 по киевскому времени
В среду, 17 декабря, состоится финальный матч Межконтинентального кубка, в котором встретятся французский ПСЖ и бразильский «Фламенго».
Команды сыграют на стадионе «Ahmad bin Ali Stadium» в Аль-Раяне (Катар). Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставники команд – Луис Энрике и Луиш Филипе – определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник сборной Украины Илья Забарный остался на скамейке запасных.
Несмотря на возвращение в строй первого номера Люки Шевалье, место в воротах займет российский голкипер Матвей Сафонов.
Стартовые составы ПСЖ и Фламенго на финал Межконтинентального кубка:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист ищет вариант ухода из клуба
Лунин может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»