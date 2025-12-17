Есть Сафонов, где Забарный? Стартовые составы ПСЖ и Фламенго на финал Кубка

В среду, 17 декабря, состоится финальный матч Межконтинентального кубка, в котором встретятся французский ПСЖ и бразильский «Фламенго».

Команды сыграют на стадионе «Ahmad bin Ali Stadium» в Аль-Раяне (Катар). Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Наставники команд – Луис Энрике и Луиш Филипе – определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник сборной Украины Илья Забарный остался на скамейке запасных.

Несмотря на возвращение в строй первого номера Люки Шевалье, место в воротах займет российский голкипер Матвей Сафонов.

Стартовые составы ПСЖ и Фламенго на финал Межконтинентального кубка: