Шесть лет здесь не играли. Назван стартовый состав Челси на игру в Кардиффе
16 декабря в 22:00 состоится поединок 1/4 финала Кубка Английской лиги
16 декабря в 22:00 состоится поединок 1/4 финала Кубка Английской лиги.
Кардифф Сити принимает Челси на стадионе Кардифф Сити в столице Уэльса
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Наставник Челси Энцо Мареска назвал стартовый состав синих на игру в Кардиффе.
В других матчах 1/4 финала сыграют Ман Сити – Брентфорд, Ньюкасл – Фулхэм (17 декабря), Арсенал – Кристал Пэлас (23 декабря).
Интересно, что Челси более 6 лет не играл на стадионе в Кардиффе, так как местная команда не выступает в АПЛ, а представляет третий дивизион.
Стартовые составы Кардифф Сити и Челси на матч 1/4 финала Кубка лиги
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец пропустит минимум два года
«Классическая» тройка топов забила всего 6 голов суммарно, но все равно набрала 9 очков