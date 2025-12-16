Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Англия
16 декабря 2025, 21:23 | Обновлено 16 декабря 2025, 21:43
Шесть лет здесь не играли. Назван стартовый состав Челси на игру в Кардиффе

16 декабря в 22:00 состоится поединок 1/4 финала Кубка Английской лиги

Шесть лет здесь не играли. Назван стартовый состав Челси на игру в Кардиффе
ФК Челси. Арена в Кардиффе

16 декабря в 22:00 состоится поединок 1/4 финала Кубка Английской лиги.

Кардифф Сити принимает Челси на стадионе Кардифф Сити в столице Уэльса

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Наставник Челси Энцо Мареска назвал стартовый состав синих на игру в Кардиффе.

В других матчах 1/4 финала сыграют Ман Сити – Брентфорд, Ньюкасл – Фулхэм (17 декабря), Арсенал – Кристал Пэлас (23 декабря).

Интересно, что Челси более 6 лет не играл на стадионе в Кардиффе, так как местная команда не выступает в АПЛ, а представляет третий дивизион.

Стартовые составы Кардифф Сити и Челси на матч 1/4 финала Кубка лиги

По теме:
Кардифф Сити – Челси. 1/4 финала Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE
Кардифф Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка лиги Англии
В ФИФА назвали символические сборные 2025 года среди мужчин и женщин
Кардифф Сити Челси Кубок английской лиги по футболу стартовые составы Энцо Мареска
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
