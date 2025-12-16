Шесть лет здесь не играли. Назван стартовый состав Челси на игру в Кардиффе

16 декабря в 22:00 состоится поединок 1/4 финала Кубка Английской лиги.

Кардифф Сити принимает Челси на стадионе Кардифф Сити в столице Уэльса

Наставник Челси Энцо Мареска назвал стартовый состав синих на игру в Кардиффе.

В других матчах 1/4 финала сыграют Ман Сити – Брентфорд, Ньюкасл – Фулхэм (17 декабря), Арсенал – Кристал Пэлас (23 декабря).

Интересно, что Челси более 6 лет не играл на стадионе в Кардиффе, так как местная команда не выступает в АПЛ, а представляет третий дивизион.

Стартовые составы Кардифф Сити и Челси на матч 1/4 финала Кубка лиги