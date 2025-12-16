Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 декабря 2025, 12:41 | Обновлено 16 декабря 2025, 13:45
Голевое шоу Ман Юнайтед, подвох для Вернидуба, возможный новичок Динамо

Главные новости за 15 декабря на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 15 декабря.

1. Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд
В матче 16-го тура Английской Премьер-лиги зрители увидели 8 голов

2. Рома без Довбика минимально переиграла Комо и приблизилась к топ-3 Серии A
Волки одержали победу со счетом 1:0 в матче 15-го тура благодаря голу Уэсли Франса

3. Кто в УПЛ? Как выглядит турнирная таблица Первой лиги перед паузой до марта
Лидирующие позиции занимают Буковина, Левый Берег, Черноморец, Ингулец

4. Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Украинский специалист оказался в очень сложной ситуации

5. Наблюдательный совет Вереса обратился к клубам УПЛ. Есть два варианта
Иван Надеин предложил или поддержать текущей регламент УПЛ, или изменить его

6. ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Месси. Интер Майами подписал экс-игрока Реала
Серхио Регилон продолжит карьеру за океаном

7. ОФИЦИАЛЬНО. Призер УПЛ расторг контракт с украинским полузащитником
Артем Козак покинул Александрию

8. Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Стэнли Куарши может перейти зимой в киевский гранд

9. Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
Украинский вратарь выйдет на поле в матче Кубка Испании

10. ЛНЗ – зимний чемпион, уверенные победы Динамо и Шахтера
Самые интересные события 16-го тура УПЛ

По теме:
Трансфер Оба в Шахтер, гол+пас Зубкова, трофей Калининой, бронза Приходько
ЛНЗ ушел на зиму лидером, Забарный и Сафонов сыграли вместе, победа Амосова
Победный дубль Цыганкова, соперник для Динамо U-19, дисквалификация Ротаня
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
