Голевое шоу Ман Юнайтед, подвох для Вернидуба, возможный новичок Динамо

1. Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд

В матче 16-го тура Английской Премьер-лиги зрители увидели 8 голов

2. Рома без Довбика минимально переиграла Комо и приблизилась к топ-3 Серии A

Волки одержали победу со счетом 1:0 в матче 15-го тура благодаря голу Уэсли Франса

3. Кто в УПЛ? Как выглядит турнирная таблица Первой лиги перед паузой до марта

Лидирующие позиции занимают Буковина, Левый Берег, Черноморец, Ингулец

4. Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?

Украинский специалист оказался в очень сложной ситуации

5. Наблюдательный совет Вереса обратился к клубам УПЛ. Есть два варианта

Иван Надеин предложил или поддержать текущей регламент УПЛ, или изменить его

6. ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Месси. Интер Майами подписал экс-игрока Реала

Серхио Регилон продолжит карьеру за океаном

7. ОФИЦИАЛЬНО. Призер УПЛ расторг контракт с украинским полузащитником

Артем Козак покинул Александрию

8. Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер

Стэнли Куарши может перейти зимой в киевский гранд

9. Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо

Украинский вратарь выйдет на поле в матче Кубка Испании

10. ЛНЗ – зимний чемпион, уверенные победы Динамо и Шахтера

