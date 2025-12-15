Кто в УПЛ? Как выглядит турнирная таблица Первой лиги перед паузой до марта

Завершена осенняя кампания Первой лиги 2025/26, второго дивизиона украинского футбола. Сыграно 18 туров.

Последний матч года состоялся 15 декабря, Чернигов и Металлист разошлись миром (1:1) в перенесенной игре.

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Всерьез рассчитывают подняться в классе 5 команд: Буковина (48 очков), Левый Берег (39), Черноморец (38), Ингулец (36), Агробизнес (33).

Во Вторую лигу попадут две команды-аутсайдеры, а еще две будут играть плей-офф против клубов Второй лиги.

Внизу турнирной таблицы: Металлист, Пробой, Феникс-Мариуполь (по 16), Подолье (14), Металлург (8).

Турнир возобновится 21 марта (базовая дата) матчами 19-го тура, первого весеннего раунда.

Турнирная таблица Первой лиги