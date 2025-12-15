Наблюдательный совет Вереса обратился к клубам УПЛ. Есть два варианта

Члены наблюдательного совета клуба Верес Ровно приняли решение об открытом обращении к клубам Украинской Премьер-лиги по поводу возможных изменений в регламент по факту срыва игры против Металлиста 1925

Президент красно-черных Иван Надеин обратился в клубы УПЛ:

«Документы уже в КДК. Мы ждем решения. Если КДК решит доигрывать – мы готовы.

Но я хочу обратиться ко всем клубам. Потому что сейчас получается, что кто-то может не выполнять прямые обязательства по подготовке к игре и срывать матчи, а другие должны готовиться к переигровкам. Мы предлагаем клубам УПЛ проголосовать и обратиться в Лигу по двум вопросам.

Первое – поддержка действующего регламента, сейчас четко говорит о техническом поражении хозяевам.

Второе – изменения в Регламент. Если клубы готовы проголосовать за такие изменения, мы готовы играть в Ровно».