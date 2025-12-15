Наблюдательный совет Вереса обратился к клубам УПЛ. Есть два варианта

Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 21:29 | Обновлено 15 декабря 2025, 21:39
1781
14

Иван Надеин предложил или поддержать текущей регламент УПЛ, или изменить его

ФК Верес. Иван Надеин

Члены наблюдательного совета клуба Верес Ровно приняли решение об открытом обращении к клубам Украинской Премьер-лиги по поводу возможных изменений в регламент по факту срыва игры против Металлиста 1925

Президент красно-черных Иван Надеин обратился в клубы УПЛ:

«Документы уже в КДК. Мы ждем решения. Если КДК решит доигрывать – мы готовы.

Но я хочу обратиться ко всем клубам. Потому что сейчас получается, что кто-то может не выполнять прямые обязательства по подготовке к игре и срывать матчи, а другие должны готовиться к переигровкам. Мы предлагаем клубам УПЛ проголосовать и обратиться в Лигу по двум вопросам.

Первое – поддержка действующего регламента, сейчас четко говорит о техническом поражении хозяевам.

Второе – изменения в Регламент. Если клубы готовы проголосовать за такие изменения, мы готовы играть в Ровно».

Николай Степанов Источник: ФК Верес
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
типа и умный и красивый . но хочется очень технарь
Ответить
+5
petryakov
халявщик
Ответить
+2
valerafan1
Спортивна спільнота, не потрібно слухати цього мерзотника. Верес, на жаль, виявився гнилим клубом. А що до регламенту, то хочу напомнити. Коли наша героїня спорту Оля Харлан не пожала руки росіянці на чемпіонаті світу і цим порушила регламент, то їй не зарахували поразку. Люди, судді, НЕ УКРАЇНЦІ, зрозуміли фарс-мажор і прийняли правильне рішення. А в нашій рідній країні негідникм надєїн та габовда, яких складно назвати людьми, хочуть вирішити питання не по спортивному принципу. Вони живуть далеко від фронту, далеко від блекаутів. В них своє життя. Тому спільнота повинна об"єднатися і змусити УАФ прийняти справедливе рішення.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
C.Пеклов
Навіщо міняти правила,треба проголосувати за призупинку ЧУ із-за форс-мажору.
Ответить
0
Показать Скрыть 4 ответа
icebeer
Оху…ие. С х.. ли в Ровно доигрывать? 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
didin87
халявщики схоже на цьому сайті. уявіть, у клубу є бюджет, він уже витрачений на виїзний матч. Верес не відмовляється грати перегравання. за чий рахунок банкет? винні не запропонували сплатити дорогу, готель, харчування на 20-25 осіб. тому й пропонується внести зміни до регламенту. а до цього грати з мінімальними фінансовими втратами вдома.
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
