КОРОТУН: «У Металлиста 1925 есть желание бороться за наивысшие места»

Вице-президент Металлиста 1925 Юрий Коротун в эфире УПЛ ТВ подвел итоги выступления команды в первой части сезона, рассказал о трансферных планах команды на зиму и судьбе матча против Вереса:

– Металлист 1925 завершил первую часть сезона матчем против Оболони. Это была первая волевая победа команды в сезоне. Какой была эта победа, чувствовалось ли напряжение поединка?

– Конечно, напряжение чувствовалось, поскольку мы проиграли первый тайм. Сработал мужской разговор в перерыве, в первую очередь со стороны главного тренера команды Младена Бартуловича. Кстати, хочу публично извиниться перед Оболонью за то, что мы повредили дверцу в раздевалке. Мы обязательно компенсируем ремонт, берем это на себя. Возможно, именно эта дверь и сработала и помогла нам на большем эмоциональном подъеме выйти на второй тайм и победить.

– Это инициатива Младена? Потому что у поля он всегда сдержанный, кажется. Тут уже допекли?

– Знаете, нужен и кнут, и пряник.

– Чувствовалось ли в клубе, что в команде есть кризис? Если да, то как из него выходили?

– Мы анализировали первую часть чемпионата. Нам нужно декомпозировать, ведь у нас были субъективные и объективные причины. Если к субъективным, то наша невыигранная игра с Кудровкой, поражение не по игре, по нашему мнению, в матче с ЛНЗ. Где-то мы недобрали очков, которые нам хотелось бы иметь. А объективные причины – это то, с чем мы столкнулись в начале чемпионата: две тяжелые травмы Гаджиева и Моуры, которые поставили нас перед проблемой ротации вингеров. После этого также травмировался в сборной Забергджа. Еще одна объективная причина – это адаптация легионеров, которая у кого-то проходит быстрее, у кого-то медленнее. Здесь имеет значение, что Итодо и Забергджа не проходили с нами сборы. Также не стоит забывать, что у нас шесть или семь игроков основного состава – это новые люди, которые впервые играют в этой команде. Еще у нас молодой тренерский штаб, поэтому вам, как экспертам, решать, какие причины – субъективные или объективные – больше повлияли на то, на каком месте мы находимся. Я подытожу это так: если мы на 7-м месте, значит мы его и заслужили. Можем ли мы больше, хотим ли мы больше? Да, хотим, можем и будем пытаться это сделать уже во втором круге.

– Довольны ли вы тренерским штабом и тем результатом, который сейчас есть у Металлиста 1925?

– Это будет продолжение предыдущего ответа. Довольны? Нет, могли сделать результат лучше. Но по тем причинам, которые я озвучил, я считаю, что это объективная позиция в турнирной таблице, и у нас есть и будет потенциал, чтобы ее улучшить и пытаться со всеми командами в турнирной таблице играть с позиции силы или, как минимум, на равных.

– Чего ожидать от команды зимой на трансферном рынке?

– У нас есть конкретные позиции, по которым мы работаем. Я думаю, что стоит ожидать примерно четырех новых футболистов.

– Переход из Первой лиги в УПЛ всегда сложный. Можно ли рассматривать этот сезон как закладку фундамента на следующие сезоны?

– Безусловно. Так и есть. Мы об этом говорили перед началом сезона, что наша основная цель – это построение как команды, коллектива, атмосферы, так и построение клуба: инфраструктурно, организационно, чтобы получить клуб, который со временем сможет претендовать на самые высокие награды. Если нам удастся претендовать уже в этом году на еврокубки, хоть через Кубок Украины, хоть через чемпионат, у нас у всех есть желание бороться за самые высокие места.

– У вас было много травмированных футболистов, молодые игроки попадали в заявку. Возможно, можете кого-то выделить, и приезжают интересные легионеры, расскажите, как построена селекция?

– За селекцию у нас отвечает спортивный директор Николай Шамардин. У него есть полное доверие в вопросе поиска футболистов от всего клуба и президента Богдана Бойко. У нас есть полноценный состав селекционеров и скаутов, как здесь в клубе, так и есть скауты в Европе. Также мы сейчас работаем над контактами в Латинской Америке. Они не останавливаются, потому что у нас президент-максималист, он уже хочет трансферов. Ему говорят, что нужно подождать, потому что трансферное окно открывается только 22 января. Но он не дает спуску, думаю, что результаты мы увидим, надеюсь, что их страдания и работа 24/7 не будут напрасными.

– Стоит ли ждать таких футболистов, как Иван Калюжный и Илья Крупский, которые уже были статусными на уровне УПЛ перед переходом в Металлист 1925?

– Как мне кажется, сейчас не так много именно украинских футболистов такого уровня, которые доступны. Но, на мой взгляд, у нас может быть в большей степени усиление иностранными игроками, однако мы ищем, смотрим, чтобы не упустить качественного футболиста с украинского рынка.

– Александр Яцык, Денис Марченко, Александр Сапутин – их связывали с Металлистом 1925. Интересны ли вам сейчас эти футболисты?

– Сапутин и Марченко – мы подтверждали, что были в переговорах летом, а по Сапутину, возможно, и зимой прошлого года. По Яцыку – нам всегда нравился этот футболист, но, насколько мне известно, он недоступен.

– Главная тема последней недели – матч Металлиста 1925 против Вереса. На каком этапе сейчас рассмотрение, к чему пришли или должны прийти?

– Не хотел бы сейчас проходиться по процедуре КДК, потому что это не моя прерогатива расшифровывать, как мы отстаивали свою позицию. На мой взгляд, это должно остаться в КДК, у меня нет на это полномочий. Наша позиция неизменна: мы уверены, что сделали максимум для проведения этого матча. Мы предоставили все документы, которые это подтверждают. Как я и говорил неделю назад, мы уверены, что эта игра должна быть доиграна. Насколько мне известно, и в УАФ не против, но для этого нужно согласие двух сторон. Пока что мне неизвестно о согласии другой стороны.

– Финальное решение еще не принято?

– Финальное решение КДК не принято, оно перенесено на неделю, чтобы в КДК могли ознакомиться со всеми документами, которые были поданы в комиссию. Мы готовы и считаем, что предоставили полную картину того, что произошло.