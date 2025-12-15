Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 20:10 | Обновлено 15 декабря 2025, 20:28
3138
10

Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?

Украинский специалист оказался в очень сложной ситуации

15 декабря 2025, 20:10 | Обновлено 15 декабря 2025, 20:28
3138
10 Comments
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Юрий Вернидуб

Азербайджанский клуб «Нефтчи» подписал в столице страны 404 меморандум о сотрудничестве с запоребриковым «локомотивом».

9 декабря главным тренером «Нефтчи» стал украинский специалист Юрий Вернидуб. Теперь украинскому специалисту, который вступил в ряды Вооруженных Сил Украины сразу после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, придется работать в условиях партнерства клуба из Баку с рашистскими железнодорожниками, что ставит перед ним очень серьезные этические вопросы.

Согласно соглашению, стороны будут обмениваться опытом в подготовке юных футболистов, организовывать совместные турниры в Азербайджане и рф, проводить стажировки тренеров и обмениваться образовательными наработками.

Для делегации «Нефтчи» во время визита в столицу рф была организована экскурсия по «ржд арене» и посещение музея «локомотива».

Кроме спортивной части, соглашение предусматривает проведение конференций, видеосеминаров, круглых столов, а также развитие культурного обмена и укрепление дружеских отношений между странами через детско-юношеский футбол. Стороны подчеркнули, что сотрудничество позволит обмениваться опытом и формировать общую философию развития футбольных академий на международном уровне.

ФОТО. Нефтчи подписал меморандум о сотрудничестве с локомотивом

По теме:
Скандал набирает обороты. Металлист 1925 официально обратился к Вересу
Хаос в сборной Камеруна перед КАН-2025. У львов два тренера и две заявки
КОРОТУН: «У Металлиста 1925 есть желание бороться за наивысшие места»
Нефтчи Баку Юрий Вернидуб чемпионат Азербайджана по футболу чемпионат россии по футболу локомотив москва скандал
Николай Степанов Источник: Azerisport.com
Оцените материал
(70)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Футбол | 15 декабря 2025, 07:47 22
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны

На футболиста претендует «Фенербахче»

Забарный получил неожиданные новости во Франции. Следствие неудачной игры
Футбол | 15 декабря 2025, 18:49 11
Забарный получил неожиданные новости во Франции. Следствие неудачной игры
Забарный получил неожиданные новости во Франции. Следствие неудачной игры

Transfermarkt снизил стоимость Ильи

ВИДЕО. Болельщики финского клуба сожгли стадион после вылета из элиты
Футбол | 15.12.2025, 20:47
ВИДЕО. Болельщики финского клуба сожгли стадион после вылета из элиты
ВИДЕО. Болельщики финского клуба сожгли стадион после вылета из элиты
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Футбол | 15.12.2025, 16:26
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Футбол | 15.12.2025, 11:28
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віталій Ткачук
Ото підставили його.
Ответить
+4
DK1970
Розпрощатися з клубом
Ответить
+2
Artem_Ponomar
в неприємній ситуації опинився Вернидуб
Ответить
+1
didora
Тепер у контракті (футбольному) потрібно додавати нові пункти про співпрацю (чи НЕ співпрацю) з рашистами!!! А коли Вернидуб піписував свій контракт, таких пунктів не було навіть теоретично, не те що прописаних. Або не треба йти працювати у команди пострадянських республік (країн).
Бо бачите які казуси можуть бути.
Ответить
+1
C.Пеклов
Якщо справжній патріот , то розпрощатися,можна й зі скандалом,щоб привернути увагу до причини якамога більшої кількості ЗМІ.
Ответить
0
FCDK8841
то все фігня. патріотизм - релігія бідних
Ответить
0
avk2307
підписав согласшение о сотрудничестве с академией.
Так Бенфика даже с основой договор заключила локомотива.
Но в ЕС нельзя официально , а в Азербайджане не запрещено.
Как 'это коснется Вернидуба?
Псж сотрудничал там Забарный.
Бенфика сотрудничала там Трубин и Судаков.
А Вернидуб какое имеет отношение к академии?
Ответить
0
Andre Chil
Шо робить, шо робить, те що й Петракову в Вірменії, робити вигляд шо нічого не знаю, не бачу
Ответить
-1
shar013
Може я щось не зрозумів, але в тексті мова йде про дитячо-юнацький футбол і розвиток академій... То яке відношення до того всього має Вернидуб? 
Ответить
-1
SandroKing
Понять и простить
Ответить
-1
Популярные новости
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
15.12.2025, 08:05 5
Хоккей
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
14.12.2025, 08:23 4
Футбол
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
15.12.2025, 06:23 12
Футбол
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
15.12.2025, 04:02
Бокс
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
13.12.2025, 22:24 5
Футбол
Сенсация в финале Клубного ЧМ по волейболу. Дебютант завоевал золото
Сенсация в финале Клубного ЧМ по волейболу. Дебютант завоевал золото
14.12.2025, 23:57 1
Волейбол
Усика обвинили в несоблюдении слова. Украинец отказался от боя
Усика обвинили в несоблюдении слова. Украинец отказался от боя
14.12.2025, 00:37
Бокс
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
13.12.2025, 22:06 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем