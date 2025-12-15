Азербайджанский клуб «Нефтчи» подписал в столице страны 404 меморандум о сотрудничестве с запоребриковым «локомотивом».

9 декабря главным тренером «Нефтчи» стал украинский специалист Юрий Вернидуб. Теперь украинскому специалисту, который вступил в ряды Вооруженных Сил Украины сразу после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, придется работать в условиях партнерства клуба из Баку с рашистскими железнодорожниками, что ставит перед ним очень серьезные этические вопросы.

Согласно соглашению, стороны будут обмениваться опытом в подготовке юных футболистов, организовывать совместные турниры в Азербайджане и рф, проводить стажировки тренеров и обмениваться образовательными наработками.

Для делегации «Нефтчи» во время визита в столицу рф была организована экскурсия по «ржд арене» и посещение музея «локомотива».

Кроме спортивной части, соглашение предусматривает проведение конференций, видеосеминаров, круглых столов, а также развитие культурного обмена и укрепление дружеских отношений между странами через детско-юношеский футбол. Стороны подчеркнули, что сотрудничество позволит обмениваться опытом и формировать общую философию развития футбольных академий на международном уровне.

ФОТО. Нефтчи подписал меморандум о сотрудничестве с локомотивом