Мудрик может получить дополнительные проблемы из-за своего поступка

Спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал дело украинского вингера Михаила Мудрика, который находится вне футбола из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ.

За последние несколько месяцев игрок лондонского «Челси» дважды нарушил правила дорожного движения, что может негативно повлиять на его будущее.

– Как нарушение правил дорожного движения может повлиять и осложнить дело по допингу Мудрика? Такое вообще возможно?

– С юридической точки зрения, прямая причинно-следственная связь между нарушением ПДД и наличием запрещенного вещества в организме спортсмена – отсутствует.

Однако в контексте работы адвокатов по допинговым делам это действительно может осложнить дело.

– Почему?

– Ключевой задачей защиты является не опровержение факта наличия вещества (тем более, когда пробы «А» и «Б» положительные), а доказательство отсутствия намерения его умышленного употребления. Для этого защита демонстрирует спортсмена как дисциплинированное, ответственное лицо, просто ставшее жертвой случайных обстоятельств.

Так же систематические или грубые нарушения в другой сфере могут быть использованы обвинением как ответная отрицательная характеристика личности.

А это уже подрывает доверие к позиции защиты об осторожности и внимательности. Если человек демонстрирует небрежность и безопасность на дороге, суд легче поверит, что он проявил такую ​​же небрежность и безопасность в употреблении пищевых добавок, лекарств, запрещенных препаратов и т.п.

То есть, систематические нарушения ПДД это не доказательство допинга, но это психологический фактор, негативно влияющий на формирование образа подзащитного для убеждения судей. Нарушение в быту не прибавляет срока за допинговое нарушение, но уменьшает вероятность применения смягченных санкций.

Если защита просит, например, один год вместо четырех, ссылаясь на безупречную репутацию спортсмена, а в новостях появляются протоколы полиции по отношению к нему, то все аргументы защиты моментально разваливаются, – рассказал Скоропашкин.