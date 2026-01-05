Мудрик может получить дополнительные проблемы из-за своего поступка
Илья Скоропашкин отреагировал на нарушения правил дорожного движения от вингера сборной Украины
Спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал дело украинского вингера Михаила Мудрика, который находится вне футбола из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ.
За последние несколько месяцев игрок лондонского «Челси» дважды нарушил правила дорожного движения, что может негативно повлиять на его будущее.
– Как нарушение правил дорожного движения может повлиять и осложнить дело по допингу Мудрика? Такое вообще возможно?
– С юридической точки зрения, прямая причинно-следственная связь между нарушением ПДД и наличием запрещенного вещества в организме спортсмена – отсутствует.
Однако в контексте работы адвокатов по допинговым делам это действительно может осложнить дело.
– Почему?
– Ключевой задачей защиты является не опровержение факта наличия вещества (тем более, когда пробы «А» и «Б» положительные), а доказательство отсутствия намерения его умышленного употребления. Для этого защита демонстрирует спортсмена как дисциплинированное, ответственное лицо, просто ставшее жертвой случайных обстоятельств.
Так же систематические или грубые нарушения в другой сфере могут быть использованы обвинением как ответная отрицательная характеристика личности.
А это уже подрывает доверие к позиции защиты об осторожности и внимательности. Если человек демонстрирует небрежность и безопасность на дороге, суд легче поверит, что он проявил такую же небрежность и безопасность в употреблении пищевых добавок, лекарств, запрещенных препаратов и т.п.
То есть, систематические нарушения ПДД это не доказательство допинга, но это психологический фактор, негативно влияющий на формирование образа подзащитного для убеждения судей. Нарушение в быту не прибавляет срока за допинговое нарушение, но уменьшает вероятность применения смягченных санкций.
Если защита просит, например, один год вместо четырех, ссылаясь на безупречную репутацию спортсмена, а в новостях появляются протоколы полиции по отношению к нему, то все аргументы защиты моментально разваливаются, – рассказал Скоропашкин.
