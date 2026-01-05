Германия – Польша. Зверев – Хуркач, Лис – Свентек. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостостояния на турнире United Cup 2026
5 января проходит матчевое противостояние сборных Германии и Польши на командном турнире United Cup 2026.
Поединок стартовал в 08:40 по Киеву. Будет сыграно три встречи: две одиночные и одна парна (микст).
В одной группе немцы и поляки выступают вместе с Нидерландами. Противостояния в группе F проходят в Сиднее.
United Cup 2026. Группа F, 5 января
08:30. Германия – Польша
- Александр Зверев – Хуберт Хуркач
- Ева Лис – Ига Свентек
- Лаура Зигемунд / Александр Зверев – Ига Свентек / Хуберт Хуркач
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
