Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Германия – Польша. Зверев – Хуркач, Лис – Свентек. Смотреть онлайн. LIVE
ATP
05 января 2026, 08:50 |
86
0

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостостояния на турнире United Cup 2026

Германия – Польша. Зверев – Хуркач, Лис – Свентек. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

5 января проходит матчевое противостояние сборных Германии и Польши на командном турнире United Cup 2026.

Поединок стартовал в 08:40 по Киеву. Будет сыграно три встречи: две одиночные и одна парна (микст).

В одной группе немцы и поляки выступают вместе с Нидерландами. Противостояния в группе F проходят в Сиднее.

United Cup 2026. Группа F, 5 января

08:30. Германия – Польша

  • Александр Зверев – Хуберт Хуркач
  • Ева Лис – Ига Свентек
  • Лаура Зигемунд / Александр Зверев – Ига Свентек / Хуберт Хуркач

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
