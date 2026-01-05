Германия – Польша. Зверев – Хуркач, Лис – Свентек. Смотреть онлайн. LIVE

5 января проходит матчевое противостояние сборных Германии и Польши на командном турнире United Cup 2026.

Поединок стартовал в 08:40 по Киеву. Будет сыграно три встречи: две одиночные и одна парна (микст).

В одной группе немцы и поляки выступают вместе с Нидерландами. Противостояния в группе F проходят в Сиднее.

United Cup 2026. Группа F, 5 января

08:30. Германия – Польша

Александр Зверев – Хуберт Хуркач

Ева Лис – Ига Свентек

Лаура Зигемунд / Александр Зверев – Ига Свентек / Хуберт Хуркач

