ФОТО. Grok раздел жену звездного футболиста – скандал и 2,1 млн просмотров

Испанская актриса Сара Саламо, жена полузащитника «Бетиса» Иско, обвинила нейросеть Grok от платформы X в создании сексуализированных изображений с ее участием без согласия. Об этом она сообщила в своем аккаунте в X, посля чего публикация вызвала широкий резонанс.

По словам Саламо, ИИ превратил обычное фото в эротизированный образ – изображение в бикини с игривым выражением лица. Актриса отметила, что сталкивается с подобным уже много лет: сцены из фильмов с ее участием вырывали из контекста и распространяли на порносайтах, из-за чего она отказывалась от ролей.

Саламо подчеркнула, что воспринимает это как форму насилия не только как актриса, но и как мать, поскольку речь идет о ее детях и их будущем. По ее словам, даже уход из профессии больше не дает защиты.

Актриса заявила, что с появлением ИИ для сексуализации женщины теперь достаточно «искусственного интеллекта и отсутствия совести», а проблема заключается не в технологиях, а в культуре и власти, где женские тела считают «доступными и редактируемыми».

«Самое страшное – не в фальшивом изображении, а в том, как легко это делается и как мало кого это возмущает», – написала Саламо.

За сутки публикация набрала около 2,1 млн просмотров.