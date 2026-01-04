Даяна Ястремская – Талия Гибсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 500 в Брисбене
5 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В первом раунде украинка сыграет против представительницы Австралии Талии Гибсон (WTA 122). Поединок состоится пятым запуском на корте №1 после игры Опелка – Суини. Ориентировочное время начала матча – 10:00 по Киеву.
Это буде первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге встретится с 13-й сеяной Лейлой Фернандес.
