Даяна Ястремская – Талия Гибсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Австралии Талии Гибсон (WTA 122). Поединок состоится пятым запуском на корте №1 после игры Опелка – Суини. Ориентировочное время начала матча – 10:00 по Киеву.

Это буде первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге встретится с 13-й сеяной Лейлой Фернандес.

