Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Талия Гибсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 января 2026, 20:52 |
126
0

Даяна Ястремская – Талия Гибсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 500 в Брисбене

04 января 2026, 20:52 |
126
0
Даяна Ястремская – Талия Гибсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

5 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Австралии Талии Гибсон (WTA 122). Поединок состоится пятым запуском на корте №1 после игры Опелка – Суини. Ориентировочное время начала матча – 10:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это буде первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге встретится с 13-й сеяной Лейлой Фернандес.

Видеоплеер будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Даяна Ястремская – Талия Гибсон. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
ВИДЕО. В ожидании соперницы: Костюк провела тренировку на кортах Брисбена
Расписание матчей украинок на 5 января на турнирах в Брисбене и Окленде
Даяна Ястремская Талия Гибсон смотреть онлайн WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу
Футбол | 04 января 2026, 21:25 10
Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу
Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу

Виктор и Владислав решили судьбу матча

ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
Футбол | 04 января 2026, 08:14 6
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»

Виктор выделил Трубина

Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Футбол | 04.01.2026, 10:08
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Футбол | 04.01.2026, 08:45
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
«Надеюсь, Серена не будет ревновать». Свитолина и Винус – о совместной паре
Теннис | 04.01.2026, 19:53
«Надеюсь, Серена не будет ревновать». Свитолина и Винус – о совместной паре
«Надеюсь, Серена не будет ревновать». Свитолина и Винус – о совместной паре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
03.01.2026, 02:55
Хоккей
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 2
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
04.01.2026, 08:44 6
Бокс
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
04.01.2026, 08:04 27
Футбол
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 6
Футбол
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем