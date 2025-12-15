Рома без Довбика минимально переиграла Комо и приблизилась к топ-3 Серии A
Волки одержали победу со счетом 1:0 в матче 15-го тура благодаря голу Уэсли Франса
15 декабря римская Рома добыла победу в матче 15-го тура Серии А 2025/26 против Комо.
Поединок прошел на стадионе Олимпико в итальянской столице и завершился со счетом 1:0 в пользу волков.
Единственный гол на 61-й минуте забил Уэсли Франса с передачи Матиаса Суле.
Украинский форвард подопечных Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик пока что не вернулся в состав – нападающий все еще восстанавливается от мышечной травмы.
В таблице чемпионата Италии Рома 30 очками занимает четвертое место. Выше нее находятся Интер (33), Милан (32) и Наполи (31). Коллектив Сеска Фабрегаса (Комо) идет седьмым с 24 баллами.
Серия А 2025/26. 15-й тур, 15 декабря
Рома – Комо – 1:0
Гол: Уэсли Франса, 61
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
Таблица Серии А 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|15
|11
|0
|4
|34 - 14
|28.12.25 21:45 Аталанта - Интер Милан14.12.25 Дженоа 1:2 Интер Милан06.12.25 Интер Милан 4:0 Комо30.11.25 Пиза 0:2 Интер Милан23.11.25 Интер Милан 0:1 Милан09.11.25 Интер Милан 2:0 Лацио
|33
|2
|Милан
|15
|9
|5
|1
|24 - 13
|28.12.25 13:30 Милан - Эллас Верона14.12.25 Милан 2:2 Сассуоло08.12.25 Торино 2:3 Милан29.11.25 Милан 1:0 Лацио23.11.25 Интер Милан 0:1 Милан08.11.25 Парма 2:2 Милан
|32
|3
|Наполи
|15
|10
|1
|4
|22 - 13
|28.12.25 16:00 Кремонезе - Наполи14.12.25 Удинезе 1:0 Наполи07.12.25 Наполи 2:1 Ювентус30.11.25 Рома 0:1 Наполи22.11.25 Наполи 3:1 Аталанта09.11.25 Болонья 2:0 Наполи
|31
|4
|Рома
|15
|10
|0
|5
|16 - 8
|20.12.25 21:45 Ювентус - Рома15.12.25 Рома 1:0 Комо07.12.25 Кальяри 1:0 Рома30.11.25 Рома 0:1 Наполи23.11.25 Кремонезе 1:3 Рома09.11.25 Рома 2:0 Удинезе
|30
|5
|Ювентус
|15
|7
|5
|3
|19 - 14
|20.12.25 21:45 Ювентус - Рома14.12.25 Болонья 0:1 Ювентус07.12.25 Наполи 2:1 Ювентус29.11.25 Ювентус 2:1 Кальяри22.11.25 Фиорентина 1:1 Ювентус08.11.25 Ювентус 0:0 Торино
|26
|6
|Болонья
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|28.12.25 19:00 Болонья - Сассуоло14.12.25 Болонья 0:1 Ювентус07.12.25 Лацио 1:1 Болонья01.12.25 Болонья 1:3 Кремонезе22.11.25 Удинезе 0:3 Болонья09.11.25 Болонья 2:0 Наполи
|25
|7
|Комо
|15
|6
|6
|3
|19 - 12
|27.12.25 16:00 Лечче - Комо15.12.25 Рома 1:0 Комо06.12.25 Интер Милан 4:0 Комо28.11.25 Комо 2:0 Сассуоло24.11.25 Торино 1:5 Комо08.11.25 Комо 0:0 Кальяри
|24
|8
|Лацио
|15
|6
|4
|5
|17 - 11
|20.12.25 19:00 Лацио - Кремонезе13.12.25 Парма 0:1 Лацио07.12.25 Лацио 1:1 Болонья29.11.25 Милан 1:0 Лацио23.11.25 Лацио 2:0 Лечче09.11.25 Интер Милан 2:0 Лацио
|22
|9
|Сассуоло
|15
|6
|3
|6
|21 - 19
|21.12.25 16:00 Сассуоло - Торино14.12.25 Милан 2:2 Сассуоло06.12.25 Сассуоло 3:1 Фиорентина28.11.25 Комо 2:0 Сассуоло24.11.25 Сассуоло 2:2 Пиза09.11.25 Аталанта 0:3 Сассуоло
|21
|10
|Удинезе
|15
|6
|3
|6
|16 - 22
|21.12.25 19:00 Фиорентина - Удинезе14.12.25 Удинезе 1:0 Наполи08.12.25 Удинезе 1:2 Дженоа29.11.25 Парма 0:2 Удинезе22.11.25 Удинезе 0:3 Болонья09.11.25 Рома 2:0 Удинезе
|21
|11
|Кремонезе
|15
|5
|5
|5
|18 - 18
|20.12.25 19:00 Лацио - Кремонезе13.12.25 Торино 1:0 Кремонезе07.12.25 Кремонезе 2:0 Лечче01.12.25 Болонья 1:3 Кремонезе23.11.25 Кремонезе 1:3 Рома07.11.25 Пиза 1:0 Кремонезе
|20
|12
|Аталанта
|15
|4
|7
|4
|19 - 18
|21.12.25 21:45 Дженоа - Аталанта13.12.25 Аталанта 2:1 Кальяри06.12.25 Эллас Верона 3:1 Аталанта30.11.25 Аталанта 2:0 Фиорентина22.11.25 Наполи 3:1 Аталанта09.11.25 Аталанта 0:3 Сассуоло
|19
|13
|Торино
|15
|4
|5
|6
|15 - 26
|21.12.25 16:00 Сассуоло - Торино13.12.25 Торино 1:0 Кремонезе08.12.25 Торино 2:3 Милан30.11.25 Лечче 2:1 Торино24.11.25 Торино 1:5 Комо08.11.25 Ювентус 0:0 Торино
|17
|14
|Лечче
|15
|4
|4
|7
|11 - 19
|27.12.25 16:00 Лечче - Комо12.12.25 Лечче 1:0 Пиза07.12.25 Кремонезе 2:0 Лечче30.11.25 Лечче 2:1 Торино23.11.25 Лацио 2:0 Лечче08.11.25 Лечче 0:0 Эллас Верона
|16
|15
|Кальяри
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|21.12.25 13:30 Кальяри - Пиза13.12.25 Аталанта 2:1 Кальяри07.12.25 Кальяри 1:0 Рома29.11.25 Ювентус 2:1 Кальяри22.11.25 Кальяри 3:3 Дженоа08.11.25 Комо 0:0 Кальяри
|14
|16
|Дженоа
|15
|3
|5
|7
|16 - 23
|21.12.25 21:45 Дженоа - Аталанта14.12.25 Дженоа 1:2 Интер Милан08.12.25 Удинезе 1:2 Дженоа29.11.25 Дженоа 2:1 Эллас Верона22.11.25 Кальяри 3:3 Дженоа09.11.25 Дженоа 2:2 Фиорентина
|14
|17
|Парма
|15
|3
|5
|7
|10 - 18
|27.12.25 13:30 Парма - Фиорентина13.12.25 Парма 0:1 Лацио08.12.25 Пиза 0:1 Парма29.11.25 Парма 0:2 Удинезе23.11.25 Эллас Верона 1:2 Парма08.11.25 Парма 2:2 Милан
|14
|18
|Эллас Верона
|15
|2
|6
|7
|13 - 22
|28.12.25 13:30 Милан - Эллас Верона14.12.25 Фиорентина 1:2 Эллас Верона06.12.25 Эллас Верона 3:1 Аталанта29.11.25 Дженоа 2:1 Эллас Верона23.11.25 Эллас Верона 1:2 Парма08.11.25 Лечче 0:0 Эллас Верона
|12
|19
|Пиза
|15
|1
|7
|7
|10 - 20
|21.12.25 13:30 Кальяри - Пиза12.12.25 Лечче 1:0 Пиза08.12.25 Пиза 0:1 Парма30.11.25 Пиза 0:2 Интер Милан24.11.25 Сассуоло 2:2 Пиза07.11.25 Пиза 1:0 Кремонезе
|10
|20
|Фиорентина
|15
|0
|6
|9
|12 - 26
|21.12.25 19:00 Фиорентина - Удинезе14.12.25 Фиорентина 1:2 Эллас Верона06.12.25 Сассуоло 3:1 Фиорентина30.11.25 Аталанта 2:0 Фиорентина22.11.25 Фиорентина 1:1 Ювентус09.11.25 Дженоа 2:2 Фиорентина
|6
События матча
