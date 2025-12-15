Рома без Довбика минимально переиграла Комо и приблизилась к топ-3 Серии A

15 декабря римская Рома добыла победу в матче 15-го тура Серии А 2025/26 против Комо.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в итальянской столице и завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

Единственный гол на 61-й минуте забил Уэсли Франса с передачи Матиаса Суле.

Украинский форвард подопечных Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик пока что не вернулся в состав – нападающий все еще восстанавливается от мышечной травмы.

В таблице чемпионата Италии Рома 30 очками занимает четвертое место. Выше нее находятся Интер (33), Милан (32) и Наполи (31). Коллектив Сеска Фабрегаса (Комо) идет седьмым с 24 баллами.

Серия А 2025/26. 15-й тур, 15 декабря

Рома – Комо – 1:0

Гол: Уэсли Франса, 61

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Таблица Серии А 2025/26