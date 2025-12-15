Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома без Довбика минимально переиграла Комо и приблизилась к топ-3 Серии A
Чемпионат Италии
Рома
15.12.2025 21:45 – FT 1 : 0
Комо
Италия
15 декабря 2025, 23:44 | Обновлено 16 декабря 2025, 00:26
Рома без Довбика минимально переиграла Комо и приблизилась к топ-3 Серии A

Волки одержали победу со счетом 1:0 в матче 15-го тура благодаря голу Уэсли Франса

Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря римская Рома добыла победу в матче 15-го тура Серии А 2025/26 против Комо.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в итальянской столице и завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

Единственный гол на 61-й минуте забил Уэсли Франса с передачи Матиаса Суле.

Украинский форвард подопечных Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик пока что не вернулся в состав – нападающий все еще восстанавливается от мышечной травмы.

В таблице чемпионата Италии Рома 30 очками занимает четвертое место. Выше нее находятся Интер (33), Милан (32) и Наполи (31). Коллектив Сеска Фабрегаса (Комо) идет седьмым с 24 баллами.

Серия А 2025/26. 15-й тур, 15 декабря

Рома – Комо – 1:0

Гол: Уэсли Франса, 61

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Таблица Серии А 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Милан 15 11 0 4 34 - 14 28.12.25 21:45 Аталанта - Интер Милан14.12.25 Дженоа 1:2 Интер Милан06.12.25 Интер Милан 4:0 Комо30.11.25 Пиза 0:2 Интер Милан23.11.25 Интер Милан 0:1 Милан09.11.25 Интер Милан 2:0 Лацио 33
2 Милан 15 9 5 1 24 - 13 28.12.25 13:30 Милан - Эллас Верона14.12.25 Милан 2:2 Сассуоло08.12.25 Торино 2:3 Милан29.11.25 Милан 1:0 Лацио23.11.25 Интер Милан 0:1 Милан08.11.25 Парма 2:2 Милан 32
3 Наполи 15 10 1 4 22 - 13 28.12.25 16:00 Кремонезе - Наполи14.12.25 Удинезе 1:0 Наполи07.12.25 Наполи 2:1 Ювентус30.11.25 Рома 0:1 Наполи22.11.25 Наполи 3:1 Аталанта09.11.25 Болонья 2:0 Наполи 31
4 Рома 15 10 0 5 16 - 8 20.12.25 21:45 Ювентус - Рома15.12.25 Рома 1:0 Комо07.12.25 Кальяри 1:0 Рома30.11.25 Рома 0:1 Наполи23.11.25 Кремонезе 1:3 Рома09.11.25 Рома 2:0 Удинезе 30
5 Ювентус 15 7 5 3 19 - 14 20.12.25 21:45 Ювентус - Рома14.12.25 Болонья 0:1 Ювентус07.12.25 Наполи 2:1 Ювентус29.11.25 Ювентус 2:1 Кальяри22.11.25 Фиорентина 1:1 Ювентус08.11.25 Ювентус 0:0 Торино 26
6 Болонья 15 7 4 4 23 - 13 28.12.25 19:00 Болонья - Сассуоло14.12.25 Болонья 0:1 Ювентус07.12.25 Лацио 1:1 Болонья01.12.25 Болонья 1:3 Кремонезе22.11.25 Удинезе 0:3 Болонья09.11.25 Болонья 2:0 Наполи 25
7 Комо 15 6 6 3 19 - 12 27.12.25 16:00 Лечче - Комо15.12.25 Рома 1:0 Комо06.12.25 Интер Милан 4:0 Комо28.11.25 Комо 2:0 Сассуоло24.11.25 Торино 1:5 Комо08.11.25 Комо 0:0 Кальяри 24
8 Лацио 15 6 4 5 17 - 11 20.12.25 19:00 Лацио - Кремонезе13.12.25 Парма 0:1 Лацио07.12.25 Лацио 1:1 Болонья29.11.25 Милан 1:0 Лацио23.11.25 Лацио 2:0 Лечче09.11.25 Интер Милан 2:0 Лацио 22
9 Сассуоло 15 6 3 6 21 - 19 21.12.25 16:00 Сассуоло - Торино14.12.25 Милан 2:2 Сассуоло06.12.25 Сассуоло 3:1 Фиорентина28.11.25 Комо 2:0 Сассуоло24.11.25 Сассуоло 2:2 Пиза09.11.25 Аталанта 0:3 Сассуоло 21
10 Удинезе 15 6 3 6 16 - 22 21.12.25 19:00 Фиорентина - Удинезе14.12.25 Удинезе 1:0 Наполи08.12.25 Удинезе 1:2 Дженоа29.11.25 Парма 0:2 Удинезе22.11.25 Удинезе 0:3 Болонья09.11.25 Рома 2:0 Удинезе 21
11 Кремонезе 15 5 5 5 18 - 18 20.12.25 19:00 Лацио - Кремонезе13.12.25 Торино 1:0 Кремонезе07.12.25 Кремонезе 2:0 Лечче01.12.25 Болонья 1:3 Кремонезе23.11.25 Кремонезе 1:3 Рома07.11.25 Пиза 1:0 Кремонезе 20
12 Аталанта 15 4 7 4 19 - 18 21.12.25 21:45 Дженоа - Аталанта13.12.25 Аталанта 2:1 Кальяри06.12.25 Эллас Верона 3:1 Аталанта30.11.25 Аталанта 2:0 Фиорентина22.11.25 Наполи 3:1 Аталанта09.11.25 Аталанта 0:3 Сассуоло 19
13 Торино 15 4 5 6 15 - 26 21.12.25 16:00 Сассуоло - Торино13.12.25 Торино 1:0 Кремонезе08.12.25 Торино 2:3 Милан30.11.25 Лечче 2:1 Торино24.11.25 Торино 1:5 Комо08.11.25 Ювентус 0:0 Торино 17
14 Лечче 15 4 4 7 11 - 19 27.12.25 16:00 Лечче - Комо12.12.25 Лечче 1:0 Пиза07.12.25 Кремонезе 2:0 Лечче30.11.25 Лечче 2:1 Торино23.11.25 Лацио 2:0 Лечче08.11.25 Лечче 0:0 Эллас Верона 16
15 Кальяри 15 3 5 7 15 - 21 21.12.25 13:30 Кальяри - Пиза13.12.25 Аталанта 2:1 Кальяри07.12.25 Кальяри 1:0 Рома29.11.25 Ювентус 2:1 Кальяри22.11.25 Кальяри 3:3 Дженоа08.11.25 Комо 0:0 Кальяри 14
16 Дженоа 15 3 5 7 16 - 23 21.12.25 21:45 Дженоа - Аталанта14.12.25 Дженоа 1:2 Интер Милан08.12.25 Удинезе 1:2 Дженоа29.11.25 Дженоа 2:1 Эллас Верона22.11.25 Кальяри 3:3 Дженоа09.11.25 Дженоа 2:2 Фиорентина 14
17 Парма 15 3 5 7 10 - 18 27.12.25 13:30 Парма - Фиорентина13.12.25 Парма 0:1 Лацио08.12.25 Пиза 0:1 Парма29.11.25 Парма 0:2 Удинезе23.11.25 Эллас Верона 1:2 Парма08.11.25 Парма 2:2 Милан 14
18 Эллас Верона 15 2 6 7 13 - 22 28.12.25 13:30 Милан - Эллас Верона14.12.25 Фиорентина 1:2 Эллас Верона06.12.25 Эллас Верона 3:1 Аталанта29.11.25 Дженоа 2:1 Эллас Верона23.11.25 Эллас Верона 1:2 Парма08.11.25 Лечче 0:0 Эллас Верона 12
19 Пиза 15 1 7 7 10 - 20 21.12.25 13:30 Кальяри - Пиза12.12.25 Лечче 1:0 Пиза08.12.25 Пиза 0:1 Парма30.11.25 Пиза 0:2 Интер Милан24.11.25 Сассуоло 2:2 Пиза07.11.25 Пиза 1:0 Кремонезе 10
20 Фиорентина 15 0 6 9 12 - 26 21.12.25 19:00 Фиорентина - Удинезе14.12.25 Фиорентина 1:2 Эллас Верона06.12.25 Сассуоло 3:1 Фиорентина30.11.25 Аталанта 2:0 Фиорентина22.11.25 Фиорентина 1:1 Ювентус09.11.25 Дженоа 2:2 Фиорентина 6
Полная таблица

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Уэсли Франса (Рома), асcист Матиас Суле.
Уэсли Франса Рома Рим Комо Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
