Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Рома
15.12.2025 21:45 - : -
Комо
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 декабря 2025, 15:34 | Обновлено 15 декабря 2025, 15:35
35
0

Рома – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 декабря в 21:45 поединок Серии А

15 декабря 2025, 15:34 | Обновлено 15 декабря 2025, 15:35
35
0
Рома – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 15 декабря, состоится матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Комо».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рома – Комо
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Рома – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
«Рома его отпустит». В Турции назвали сумму трансфера Довбика
Фиорентина закрылась на базе и отказалась от общения с СМИ
Рома Рим Комо Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарио СРНА: «Вы знаете, что Шахтер держит украинский футбол в Европе»
Футбол | 15 декабря 2025, 15:55 20
Дарио СРНА: «Вы знаете, что Шахтер держит украинский футбол в Европе»
Дарио СРНА: «Вы знаете, что Шахтер держит украинский футбол в Европе»

Команда хочет сразу выйти в 1/8 финала Лиги конференций

«Мы стараемся это сделать». В ПСЖ высказались о кейсе Забарного и Сафонова
Футбол | 15 декабря 2025, 16:44 0
«Мы стараемся это сделать». В ПСЖ высказались о кейсе Забарного и Сафонова
«Мы стараемся это сделать». В ПСЖ высказались о кейсе Забарного и Сафонова

В парижском клубе не хотят допустить скандал в раздевалке

Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Футбол | 15.12.2025, 07:47
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Динамо приняло сенсационное решение по Бленуце
Футбол | 15.12.2025, 07:22
Динамо приняло сенсационное решение по Бленуце
Динамо приняло сенсационное решение по Бленуце
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Бокс | 15.12.2025, 05:42
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
15.12.2025, 11:26 19
Футбол
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
14.12.2025, 08:23 4
Футбол
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
14.12.2025, 19:25 23
Теннис
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
13.12.2025, 22:05
Хоккей
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
15.12.2025, 06:23 11
Футбол
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
14.12.2025, 14:20 6
Биатлон
Турки Аль-Шейх объявил о невероятном бое, который все так долго ждут
Турки Аль-Шейх объявил о невероятном бое, который все так долго ждут
13.12.2025, 22:43 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем