Рома – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 декабря в 21:45 поединок Серии А
В понедельник, 15 декабря, состоится матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Комо».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Рома – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
