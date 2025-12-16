15 декабря состоялся матч 15-го тура Серии А 2025/26 между командами Рома и Комо, который завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

Первый и единственный мяч в этом поединке был забил на 61-й минуте – с передачи Матиаса Суле отличился Уэсли Франса.

Серия А 2025/26. 15-й тур, 15 декабря

Рома – Комо – 1:0

Гол: Уэсли Франса, 61

Видеообзор матча

