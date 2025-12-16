Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома – Комо – 1:0. Как забил Уэсли Франса. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Италии
Рома
15.12.2025 21:45 – FT 1 : 0
Комо
Италия
16 декабря 2025, 00:35 |
60
0

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Серии А 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Уэсли Франса

15 декабря состоялся матч 15-го тура Серии А 2025/26 между командами Рома и Комо, который завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

Первый и единственный мяч в этом поединке был забил на 61-й минуте – с передачи Матиаса Суле отличился Уэсли Франса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия А 2025/26. 15-й тур, 15 декабря

Рома – Комо – 1:0

Гол: Уэсли Франса, 61

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Уэсли Франса, 61 мин.

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Уэсли Франса (Рома), асcист Матиас Суле.
Даниил Агарков
