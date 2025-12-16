Италия16 декабря 2025, 00:35 |
60
0
Рома – Комо – 1:0. Как забил Уэсли Франса. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 15-го тура Серии А 2025/26
16 декабря 2025, 00:35 |
60
0
15 декабря состоялся матч 15-го тура Серии А 2025/26 между командами Рома и Комо, который завершился со счетом 1:0 в пользу волков.
Первый и единственный мяч в этом поединке был забил на 61-й минуте – с передачи Матиаса Суле отличился Уэсли Франса.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Серия А 2025/26. 15-й тур, 15 декабря
Рома – Комо – 1:0
Гол: Уэсли Франса, 61
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Уэсли Франса, 61 мин.
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил Уэсли Франса (Рома), асcист Матиас Суле.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 декабря 2025, 06:23 12
Горняки занимают второе место, уступая черкасскому клубу по личной игре
Футбол | 15 декабря 2025, 06:42 1
Француза хотел купить «Аль-Хиляль»
Футбол | 16.12.2025, 00:46
Футбол | 15.12.2025, 20:10
Футбол | 15.12.2025, 16:26
Комментарии 0
Популярные новости
14.12.2025, 09:22 1
15.12.2025, 02:25
15.12.2025, 07:47 22
14.12.2025, 19:25 23
14.12.2025, 08:23 4
15.12.2025, 05:42
14.12.2025, 08:52 3
15.12.2025, 09:38