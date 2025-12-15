15 декабря на Стадио Олимпико пройдет матч 15-го тура Серии А Италии, в котором Рома встретится с Комо. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Рома

Команда уже очень долгое время никак не может вернуться в Лигу чемпионов. Хотя была близка к успеху в прошлом сезоне, когда Раньери, вернувшись на пост, не просто вывел футболистов из затяжной ямы, но и сумел поднять их на пятое место. Все решила одна лишняя весенняя осечка - на одно очко, но отстали от Ювентуса.

Летом тренерский пост занял Гасперини. Пока что у него хватает проблем, в том числе хватает претензий к нападению и лично Довбику. И все еще клуб играет нестабильно, в том числе и в Лиге Европы. На этой неделе там с Селтиком, впрочем, очень уверенно победили, причем на выезде. Зато в Серии А получилось даже выйти в лидеры... А потом проиграли по 0:1 не только Наполи, но и Кальяри - очевидно, что нужно было поработать над накопившимися ошибками.

Комо

Клуб когда-то уже играл в Серии А - но это был разовый опыт 2002/2003. Вернуться получилось только спустя два десятилетия. На этот раз оказалось, что новичок, и лично его молодой наставник, Сеск, готовы всерьез удивлять всех. С 49 очками в итоге весной закончили на достаточно высокой, десятой позиции.

При этом оставался вопрос: как команда справится с таким новым вызовом, как синдром второго сезона? И уже можно констатировать, что как минимум спада нет, наоборот, есть шансы побороться за еврокубки. Хотя, в основном выигрывая, все же иногда допускают осечки. Так, в прошлом туре был разгром 0:4 от Интера на выезде. Что же, важно понять, справится ли испанский экс-хавбек и его штаб с необходимостью быстро разобрать провал с игроками и понять, что сделать, чтобы такое не повторилось в Риме.

Статистика личных встреч

Пока что все строго: клубы во всех четыре очных поединках побеждали соперника на своих полях.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что столичная команда должна побеждать. Но и она, и гости хороши в первую очередь в обороне - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,67).