ЛНЗ – зимний чемпион, уверенные победы Динамо и Шахтера

Тур подвел черту под осенней частью сезона. Далее команды уйдут на зимние каникулы. Следующий тур чемпионата состоится уже в конце февраля. ЛНЗ переиграл «Зарю» и ушел зимовать лидером. «Полесье» в ярком матче победило «Карпаты» и ушло зимовать на третьей строчке в таблице. А «Динамо» на промежуточном финише оказалось четвертым: в последнем поединке года «бело-синие» без проблем одолели «Верес». Также без проблем «Шахтер» победил «Эпицентр» и закончил год на втором месте.

Почин тура

Программу тура открывали пока что действующий вице-чемпион и дебютант УПЛ – «Александрия» и «Кудровка». В этой встрече гол был забит уже на первой минуте. Точнее, на 42-й секунде игры. Цара получил мяч на левом фланге, элегантно пробросил его пяткой на ход Огаркова, а тот навесил на дальнюю штангу, где Жота точно замкнул подачу ударом головой. Отличное начало, но дальше продолжение было так себе.

Тенденция тура

Сыграв вничью на выезде с «Александрией», футболисты «Кудровки», таким образом, одержали первое гостевое очко. До этого момента команда Баранова все свои выездные матчи проиграла. Примечательно, что и «Александрия» не блещет в выездных встречах: команда Нестеренко в гостях пока что не выигрывала.

Штрафной тура

На 56-й минуте игры «Оболонь» – «Металлист 1925» очень красиво разыграли стандарт футболисты харьковской команды. После передачи с правого крыла атаки Антюх в центре штрафной площади нестандартно принял мяч и переправил его далее, поближе к линии штрафной площади, откуда Чурко слета сильным ударом отправил мяч почти в верхний угол ворот. Это первый гол Чурко в нынешнем сезоне.

Угловой тура

Угловые и штрафные в исполнении «Колоса» – грозное оружие. Вот и в игре против «Кривбасса» команда Руслана Костышина отличилась после удачной реализации подачи от углового флажка. Демченко с левого угла поля сделал нацеленную передачу на дальнюю штангу, где Красичи слета нанес точный удар. «Кривбасс», в свою очередь, продолжает пропускать от розыгрыша угловых у своих ворот. Подопечные ван Леувена добыли лишь одну победу в последних семи матчах.

Событие тура

ЛНЗ – зимний чемпион. «Фиолетовые» в родных стенах одолели «Зарю» и пошли зимовать на первом месте. Весьма неожиданное событие, если говорить с точки зрения прогнозов, которые делались накануне старта сезона. Но целиком закономерное, если итожить первую часть чемпионата, ведь подопечные Пономарева одолели и «Шахтер», и «Динамо», а победа над «Зарей» стала для черкасской команды пятой подряд.

Трансфер тура

После матча ЛНЗ – «Заря» официально оформились слухи о переходе атакующего полузащитника «фиолетовых» Проспера Оба в «Шахтер». О трансфере нигерийского вингера сообщила клубная пресс-служба «горняков». Контракт с Проспером рассчитан до конца 2030 года. По неофициальной информации, Оба обошелся донецкому клубу в 4,4 млн евро.

Матч тура

Яркий матч выдали «Полесье» и «Карпаты». Команды с первых минут не стали отсиживаться в обороне и создали целую купу опасных моментов. Не удивительно, что и мячей было забито немало. Сначала игра целиком шла под диктовку хозяев. Подопечные дисквалифицированного за надменную буйность в минувшем туре Руслана Ротаня забили трижды. Героем у «Полесья» стал Гуцуляк, на счету которого гол и два ассиста. Но затем хозяева немного сбавили обороты, и гости этим воспользовались. Но для камбека львовянам не хватило минимума: одного гола.

Слухи тура

На фоне продолжающихся слухов о возможной отставке главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко все равно не теряет оптимизма: «Чувствуешь, что остался один против всех и против всего, что говорит о тебе. Как будто ты один остался, и это давит на игроков. Хочу поблагодарить жену, которая всегда со мной и поддерживает. И благодарю ребят за работу. Когда сложные ситуации, то все разваливается обычно. У нас этого нет, и это показатель, что у нас хорошая атмосфера и все на уровне. Нужна поддержка, чтобы это давление ушло».

Пес тура

Неожиданный гость появился на заснеженном поле в Кропивницком, где «Полтава» принимала «Рух». Перед самым началом матча на поле выбежал пес. Долго его не могли прогнать – он то и дело терся около игроков гостевой команды. Оказалось, на удачу: «Рух» выиграл, тем самым одержав четвертую подряд победу.

Цифра тура

ФК Динамо

36-летний ветеран «Динамо» Ярмоленко отличился забитым мячом в игре против «Вереса». Уже в компенсированное ко второму тайму время Андрей Николаевич поставил победную точку в матче, сделав счет 3:0. Для Ярмоленко этот гол – 116 в УПЛ. До третьего в официальном реестре бомбардиров УПЛ Селезнева – один мяч, но до первых двух мест, которые занимают Ребров и Шацких, еще семь точных ударов.

Достижение тура

«Динамо» без особых проблем одолело «Верес» – 3:0. Таким образом, динамовцы одержали вторую подряд победу в чемпионате страны. Последний раз до этого «бело-синие» одерживали две подряд победы в УПЛ в августе.

Разгром тура

«Шахтер» напоследок разошелся. После двух подряд ничьих команда Арды Турана разгромила «Эпицентр». «Горняки» не имели видимых проблем в поединке против дебютанта УПЛ. В середине первого тайма счет был уже 2:0 в пользу дончан. В начале второй половины встречи они забили третий гол и, казалось, успокоились. Но под занавес матча «горняки» соорудили еще два гола. Итог – 5:0 в пользу «Шахтера». На зимние каникулы дончане уходят, занимая второе место в таблице.

Гол тура

Все сделал сам. В таком режиме Элиас забил мяч в ворота «Эпицентра». На 56-й минуте встречи молодой бразилец отнял мяч в центре поля у Климца, протянул футбольный снаряд до чужой штрафной площади, где обыграл сразу троих оппонентов, и несильно, но точно ткнул мяч мимо голкипера.

Символическая сборная тура