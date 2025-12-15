ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Месси. Интер Майами подписал экс-игрока Реала

Американский «Интер Майами» официально объявил о подписании испанского левого защитника Серхио Регилона.

Отмечается, что 28-летний футболист подписал с клубом контракт до декабря 2027 года с возможностью продления еще на один год.

Последним клубом Регилона был лондонский «Тоттенхэм», за который он в сезоне 2024/25 провел 6 матчей во всех турнирах, но не сумел отметиться ни одним результативным действием.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока мадридского «Реала» в 5 миллионов евро.

Ранее карьеру завершил Жорди Альба, выступавший за «Интер Майами» именно на позиции левого защитника.