  ЯЦЫК: «Это вопрос к тренерскому штабу»
Лига конференций
15 декабря 2025, 09:59
ЯЦЫК: «Это вопрос к тренерскому штабу»

Александр пока не думает об отпуске

ЯЦЫК: «Это вопрос к тренерскому штабу»
ФК Динамо Киев. Александ Яцы​​​​​​​к

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Яцык после победы над «Вересом» (3:0) в 16-м туре УПЛ поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги конференций с «Ноа» и рассказал, с кем из игроков «Фиорентины» обменялся футболками.

– Впереди у вас еще одна игра в Лиге конференций. Как себя чувствуешь физически и готов ли выйти на поле с первых минут?

– Я всегда хочу играть, но кто выйдет с первых минут, а кто – на замену, решает тренерский штаб. «Это больше к ним вопрос».

– Ты вышел на замену в матче с Флорентиной в конце игры. Получил ли футболку от Гудмундссона, которую предложил ему обменять?

– Нет, свою футболку мне отдал Мойзе Кин.

– Что касается отдыха – есть уже планы?

– Нет, пока все мысли – об армянском «Ноа».

Ранее Игорь Костюк рассказал, какая задача будет стоять перед командой в последнем матче Лиги конференций против «Ноа» из Армении.

Иван Чирко Источник: Украинский футбол
