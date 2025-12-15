КОСТЮК: «Ноа – армянская команда, но по сути там играют одни легионеры»

И.о. главного тренера «Динамо» Игорь Костюк рассказал, какая задача будет стоять перед командой в последней игре Лиги конференций против Ноа из Армении, которая уже ничего не будет решать:

«Наш клуб имеет имя, поэтому мы не имеем права выходить на эту игру равнодушными, даже если она ничего не решает. Есть честь клуба, которую мы должны защищать.

Несмотря на то, что «Ноа» – это армянская команда, по сути там играют одни легионеры. Армянские игроки там только на замене. Мы должны выходить на матч с максимальной концентрацией и защищать лицо клуба».

Матч 6-го тура Лиги конференций между Динамо и Ноа состоится 18 декабря в 22:00. Киевская команда потеряла все шансы на выход в плей-офф.