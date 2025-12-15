Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  КОСТЮК: «Ноа – армянская команда, но по сути там играют одни легионеры»
Лига конференций
15 декабря 2025, 06:14 | Обновлено 15 декабря 2025, 06:25
И.о. главного тренера «Динамо» рассказал о предстоящем матче Лиги конференций

ФК Динамо. Игорь Костюк

И.о. главного тренера «Динамо» Игорь Костюк рассказал, какая задача будет стоять перед командой в последней игре Лиги конференций против Ноа из Армении, которая уже ничего не будет решать:

«Наш клуб имеет имя, поэтому мы не имеем права выходить на эту игру равнодушными, даже если она ничего не решает. Есть честь клуба, которую мы должны защищать.

Несмотря на то, что «Ноа» – это армянская команда, по сути там играют одни легионеры. Армянские игроки там только на замене. Мы должны выходить на матч с максимальной концентрацией и защищать лицо клуба».

Матч 6-го тура Лиги конференций между Динамо и Ноа состоится 18 декабря в 22:00. Киевская команда потеряла все шансы на выход в плей-офф.

ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
И.о. или главный? Костюк раскрыл детали разговора с Суркисом
Костюк – о Самбе Диалло и интриге вокруг молодых игроков Динамо
Динамо Киев Ноа Ереван Лига конференций Игорь Костюк
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
