Не пускали на матч Динамо: стюарды не узнали травмированного игрока фиалок

25-летний защитник Фиорентины Тарик Лэмпти из Ганы мог не попасть на матч пятого тура Лиги конференций против Динамо Киев.

Стюарды на стадионе Артемио Франки не узнали центрального защитника и отказывались его пускать на арену. И только благодаря болельщику, который пояснил охране, кто это такой, Тарику удалось попасть на арену.

Некоторые болельщики поддерживают стюардов: «Разве обязаны они знать Тарика в лицо? Лэмпти обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность».

К слову, Лэмпти сейчас травмирован и поддерживал фиалок с трибун. Фиорентина добыла победу над Динамо со счетом 2:1 благодаря голам Мойзе Кина и Альберта Гудмундссона.

