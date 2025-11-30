Испания30 ноября 2025, 23:11 |
Цыганков стал первым украинцем с 20 ассистами в Ла Лиге
Украинский полузащитник сделал результативную передачу в матче против Реала
Виктор Цыганков стал первым украинским футболистом, совершившим 20 ассистов в испанской Ла Лиге.
Свою юбилейную результативную передачу игрок Жироны совершил в матче 14-го тура против мадридского Реала (после 1-го тайма счет 1:0 в пользу каталонцев).
Ассисты украинцев в Ла Лиге
- 20 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 8 – Артем Довбык (Жирона)
- 4 – Евгений Коноплянка (Севилья)
- 2 – Артем Кравец (Гранада)
- 1 – Андрей Лунин (Реал)
Ассисты украинских футболистов за Жирону
- 20 – Виктор Цыганков (20 – Ла Лига)
- 10 – Артем Довбик (8 – Ла Лига, 2 – Кубок Испании)
- 1 – Владислав Ванат (1 – Кубок Испании)
Виктор Цыганков, статистика выступлений за Жирону
- 94 матча (84 – Ла Лига, 5 – Лига чемпионов, 5 – Кубок Испании)
- 15 голов (14 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
- 20 ассистов (20 – Ла Лига)
