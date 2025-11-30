Цыганков стал первым украинцем с 20 ассистами в Ла Лиге

Виктор Цыганков стал первым украинским футболистом, совершившим 20 ассистов в испанской Ла Лиге.

Свою юбилейную результативную передачу игрок Жироны совершил в матче 14-го тура против мадридского Реала (после 1-го тайма счет 1:0 в пользу каталонцев).

Ассисты украинцев в Ла Лиге

20 – Виктор Цыганков (Жирона)

8 – Артем Довбык (Жирона)

4 – Евгений Коноплянка (Севилья)

2 – Артем Кравец (Гранада)

1 – Андрей Лунин (Реал)

Ассисты украинских футболистов за Жирону

20 – Виктор Цыганков (20 – Ла Лига)

10 – Артем Довбик (8 – Ла Лига, 2 – Кубок Испании)

1 – Владислав Ванат (1 – Кубок Испании)

Виктор Цыганков, статистика выступлений за Жирону