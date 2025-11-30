Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков стал первым украинцем с 20 ассистами в Ла Лиге
Испания
30 ноября 2025, 23:11 |
150
0

Цыганков стал первым украинцем с 20 ассистами в Ла Лиге

Украинский полузащитник сделал результативную передачу в матче против Реала

30 ноября 2025, 23:11 |
150
0
Цыганков стал первым украинцем с 20 ассистами в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Виктор Цыганков стал первым украинским футболистом, совершившим 20 ассистов в испанской Ла Лиге.

Свою юбилейную результативную передачу игрок Жироны совершил в матче 14-го тура против мадридского Реала (после 1-го тайма счет 1:0 в пользу каталонцев).

Ассисты украинцев в Ла Лиге

  • 20 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 8 – Артем Довбык (Жирона)
  • 4 – Евгений Коноплянка (Севилья)
  • 2 – Артем Кравец (Гранада)
  • 1 – Андрей Лунин (Реал)

Ассисты украинских футболистов за Жирону

  • 20 – Виктор Цыганков (20 – Ла Лига)
  • 10 – Артем Довбик (8 – Ла Лига, 2 – Кубок Испании)
  • 1 – Владислав Ванат (1 – Кубок Испании)

Виктор Цыганков, статистика выступлений за Жирону

  • 94 матча (84 – Ла Лига, 5 – Лига чемпионов, 5 – Кубок Испании)
  • 15 голов (14 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
  • 20 ассистов (20 – Ла Лига)
По теме:
ВИДЕО. Винисиус заработал, Мбаппе забил. Реал сравнял счет с Жироной
Жирона – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Цыганков ассистировал. Жирона забила Реалу перед перерывом
Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Виктор Цыганков Жирона - Реал статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Футбол | 30 ноября 2025, 11:26 0
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики

Коуч пообщался с журналистами после матча чемпионата Португалии

Легенда португальського футбола: «Судаков – переоцененный игрок»
Футбол | 30 ноября 2025, 14:48 6
Легенда португальського футбола: «Судаков – переоцененный игрок»
Легенда португальського футбола: «Судаков – переоцененный игрок»

Аугушту Инасью раскритиковал трансферную политику «Бенфики»

Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 30.11.2025, 20:48
Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Футбол | 30.11.2025, 07:00
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
Футбол | 29.11.2025, 23:36
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 17
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
Назван состав сборной Украины на смешанные эстафеты Кубка мира
Назван состав сборной Украины на смешанные эстафеты Кубка мира
29.11.2025, 20:14
Биатлон
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
30.11.2025, 04:02 35
Футбол
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
28.11.2025, 23:13 6
Футбол
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
29.11.2025, 05:44 20
Футбол
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
28.11.2025, 16:54 1
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем