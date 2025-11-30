ВИДЕО. Цыганков ассистировал. Жирона забила Реалу перед перерывом
Виктор отдал отличную передачу на Аззедина Унаи
Украинский футболист «Жироны» Виктор Цыганков отдал голевую передачу в домашнем матче против мадридского «Реала».
После незасчитанного гола Килиана Мбаппе «Жирона» воспользовалась одной из последних атак в первом тайме.
Виктор на 45-й минуте одним касанием скинул мяч на Аззедина Унаи, и украинец не упустил передачу – 1:0 в пользу каталонцев.
Для Цыганкова это уже четвертое результативное действие в этом сезоне на клубном уровне. Теперь на счету Виктора два гола и два ассиста.
