Украинский футболист «Жироны» Виктор Цыганков отдал голевую передачу в домашнем матче против мадридского «Реала».

После незасчитанного гола Килиана Мбаппе «Жирона» воспользовалась одной из последних атак в первом тайме.

Виктор на 45-й минуте одним касанием скинул мяч на Аззедина Унаи, и украинец не упустил передачу – 1:0 в пользу каталонцев.

Для Цыганкова это уже четвертое результативное действие в этом сезоне на клубном уровне. Теперь на счету Виктора два гола и два ассиста.

ВИДЕО. Цыганков ассистировал. Жирона забила Реалу перед перерывом