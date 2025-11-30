ВИДЕО. Цыганков ассистировал. Жирона забила Реалу перед перерывом

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
30 ноября 2025, 22:58 | Обновлено 30 ноября 2025, 23:15
Виктор отдал отличную передачу на Аззедина Унаи

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский футболист «Жироны» Виктор Цыганков отдал голевую передачу в домашнем матче против мадридского «Реала».

После незасчитанного гола Килиана Мбаппе «Жирона» воспользовалась одной из последних атак в первом тайме.

Виктор на 45-й минуте одним касанием скинул мяч на Аззедина Унаи, и украинец не упустил передачу – 1:0 в пользу каталонцев.

Для Цыганкова это уже четвертое результативное действие в этом сезоне на клубном уровне. Теперь на счету Виктора два гола и два ассиста.

По теме:
ВИДЕО. Винисиус заработал, Мбаппе забил. Реал сравнял счет с Жироной
Цыганков стал первым украинцем с 20 ассистами в Ла Лиге
Жирона – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Виктор Цыганков
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
