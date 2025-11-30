Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Когда начнут Челси и Арсенал? Прогнозы на 13-й тур АПЛ 2025/26
Англия
30 ноября 2025, 05:24 |
67
0

Когда начнут Челси и Арсенал? Прогнозы на 13-й тур АПЛ 2025/26

С 29 по 30 ноября в чемпионате Англии состоятся поединки 13-го тура

30 ноября 2025, 05:24 |
67
0
Когда начнут Челси и Арсенал? Прогнозы на 13-й тур АПЛ 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

🏆 С 29 по 30 ноября состоятся матчи 13-го тура АПЛ 2025/26.

⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Англии!

Расписание и прогнозы на 13-й тур АПЛ 2025/26:

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Таблица АПЛ 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 12 9 2 1 24 - 6 30.11.25 18:30 Челси - Арсенал23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал 29
2 Манчестер Сити 13 8 1 4 27 - 12 02.12.25 21:30 Фулхэм - Манчестер Сити29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити 25
3 Челси 12 7 2 3 23 - 11 30.11.25 18:30 Челси - Арсенал22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси 23
4 Сандерленд 13 6 4 3 17 - 13 03.12.25 22:15 Ливерпуль - Сандерленд29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд 22
5 Астон Вилла 12 6 3 3 15 - 11 30.11.25 16:05 Астон Вилла - Вулверхэмптон23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла 21
6 Кристал Пэлас 12 5 5 2 16 - 9 30.11.25 14:00 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут 20
7 Брайтон 12 5 4 3 19 - 16 30.11.25 16:05 Ноттингем Форест - Брайтон22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл 19
8 Брентфорд 13 6 1 6 21 - 20 03.12.25 21:30 Арсенал - Брентфорд29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль 19
9 Борнмут 13 5 4 4 21 - 23 02.12.25 21:30 Борнмут - Эвертон29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест 19
10 Тоттенхэм 13 5 3 5 21 - 16 02.12.25 22:15 Ньюкасл - Тоттенхэм29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм 18
11 Ньюкасл 13 5 3 5 17 - 16 02.12.25 22:15 Ньюкасл - Тоттенхэм29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм 18
12 Манчестер Юнайтед 12 5 3 4 19 - 19 30.11.25 14:00 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед 18
13 Ливерпуль 12 6 0 6 18 - 20 30.11.25 16:05 Вест Хэм - Ливерпуль22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед 18
14 Эвертон 13 5 3 5 14 - 17 02.12.25 21:30 Борнмут - Эвертон29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм 18
15 Фулхэм 13 5 2 6 15 - 17 02.12.25 21:30 Фулхэм - Манчестер Сити29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм 17
16 Ноттингем Форест 12 3 3 6 13 - 20 30.11.25 16:05 Ноттингем Форест - Брайтон22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси 12
17 Вест Хэм 12 3 2 7 15 - 25 30.11.25 16:05 Вест Хэм - Ливерпуль22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд 11
18 Лидс 13 3 2 8 13 - 25 03.12.25 22:15 Лидс - Челси29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм 11
19 Бёрнли 13 3 1 9 15 - 27 03.12.25 21:30 Бёрнли - Кристал Пэлас29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли 10
20 Вулверхэмптон 12 0 2 10 7 - 27 30.11.25 16:05 Астон Вилла - Вулверхэмптон22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон 2
Полная таблица

По теме:
Матч Жирона – Реал. Прогнозы на 14-й тур Ла Лиги 2025/26
Когда играют Динамо и Шахтер? Прогнозы на 14-й тур УПЛ 2025/26
Эпицентр – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Сандерленд Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Лидс прогнозы Кристал Пэлас Вулверхэмптон Бернли Ноттингем Форест Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига Борнмут Челси Вест Хэм
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Футбол | 29 ноября 2025, 22:22 4
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление

Президент клуба официально представил нового наставника

Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Футбол | 29 ноября 2025, 06:02 2
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка

Олег Венглинский будет переведен в основную команду киевлян

Беленюк нашел тренера для Динамо. Шовковскому тоже предложил работу
Футбол | 29.11.2025, 10:18
Беленюк нашел тренера для Динамо. Шовковскому тоже предложил работу
Беленюк нашел тренера для Динамо. Шовковскому тоже предложил работу
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Футбол | 29.11.2025, 05:44
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 5:1. Кто оформил хет-трик? Видео голов
Футбол | 30.11.2025, 03:50
Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 5:1. Кто оформил хет-трик? Видео голов
Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 5:1. Кто оформил хет-трик? Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
28.11.2025, 08:14 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 219
Футбол
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 38
Биатлон
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 42
Футбол
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
28.11.2025, 17:41 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
28.11.2025, 00:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем