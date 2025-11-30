Англия30 ноября 2025, 05:24 |
67
0
Когда начнут Челси и Арсенал? Прогнозы на 13-й тур АПЛ 2025/26
С 29 по 30 ноября в чемпионате Англии состоятся поединки 13-го тура
30 ноября 2025, 05:24 |
67
0
🏆 С 29 по 30 ноября состоятся матчи 13-го тура АПЛ 2025/26.
⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Англии!
Расписание и прогнозы на 13-й тур АПЛ 2025/26:
- 29.11. 17:00 Сандерленд – Борнмут [3:2]
- 29.11. 17:00 Манчестер Сити – Лидс [3:2]
- 29.11. 17:00 Брентфорд – Бернли [3:1]
- 29.11. 19:30 Эвертон – Ньюкасл [1:4]
- 29.11. 22:00 Тоттенхэм – Фулхэм [1:2]
- 30.11. 14:00 Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед
- 30.11. 16:05 Астон Вилла – Вулверхэмптон
- 30.11. 16:05 Ноттингем Форест – Брайтон
- 30.11. 16:05 Вест Хэм – Ливерпуль
- 30.11. 18:30 Челси – Арсенал
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Таблица АПЛ 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|12
|9
|2
|1
|24 - 6
|30.11.25 18:30 Челси - Арсенал23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал
|29
|2
|Манчестер Сити
|13
|8
|1
|4
|27 - 12
|02.12.25 21:30 Фулхэм - Манчестер Сити29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити
|25
|3
|Челси
|12
|7
|2
|3
|23 - 11
|30.11.25 18:30 Челси - Арсенал22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси
|23
|4
|Сандерленд
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|03.12.25 22:15 Ливерпуль - Сандерленд29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд
|22
|5
|Астон Вилла
|12
|6
|3
|3
|15 - 11
|30.11.25 16:05 Астон Вилла - Вулверхэмптон23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла
|21
|6
|Кристал Пэлас
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|30.11.25 14:00 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут
|20
|7
|Брайтон
|12
|5
|4
|3
|19 - 16
|30.11.25 16:05 Ноттингем Форест - Брайтон22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл
|19
|8
|Брентфорд
|13
|6
|1
|6
|21 - 20
|03.12.25 21:30 Арсенал - Брентфорд29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль
|19
|9
|Борнмут
|13
|5
|4
|4
|21 - 23
|02.12.25 21:30 Борнмут - Эвертон29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест
|19
|10
|Тоттенхэм
|13
|5
|3
|5
|21 - 16
|02.12.25 22:15 Ньюкасл - Тоттенхэм29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм
|18
|11
|Ньюкасл
|13
|5
|3
|5
|17 - 16
|02.12.25 22:15 Ньюкасл - Тоттенхэм29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм
|18
|12
|Манчестер Юнайтед
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|30.11.25 14:00 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед
|18
|13
|Ливерпуль
|12
|6
|0
|6
|18 - 20
|30.11.25 16:05 Вест Хэм - Ливерпуль22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед
|18
|14
|Эвертон
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|02.12.25 21:30 Борнмут - Эвертон29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм
|18
|15
|Фулхэм
|13
|5
|2
|6
|15 - 17
|02.12.25 21:30 Фулхэм - Манчестер Сити29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм
|17
|16
|Ноттингем Форест
|12
|3
|3
|6
|13 - 20
|30.11.25 16:05 Ноттингем Форест - Брайтон22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси
|12
|17
|Вест Хэм
|12
|3
|2
|7
|15 - 25
|30.11.25 16:05 Вест Хэм - Ливерпуль22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд
|11
|18
|Лидс
|13
|3
|2
|8
|13 - 25
|03.12.25 22:15 Лидс - Челси29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм
|11
|19
|Бёрнли
|13
|3
|1
|9
|15 - 27
|03.12.25 21:30 Бёрнли - Кристал Пэлас29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли
|10
|20
|Вулверхэмптон
|12
|0
|2
|10
|7 - 27
|30.11.25 16:05 Астон Вилла - Вулверхэмптон22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон
|2
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 ноября 2025, 22:22 4
Президент клуба официально представил нового наставника
Футбол | 29 ноября 2025, 06:02 2
Олег Венглинский будет переведен в основную команду киевлян
Футбол | 29.11.2025, 10:18
Футбол | 29.11.2025, 05:44
Футбол | 30.11.2025, 03:50
Комментарии 0
Популярные новости
28.11.2025, 08:14 2
28.11.2025, 00:01 219
29.11.2025, 15:32 38
28.11.2025, 06:23 42
28.11.2025, 17:41 4
29.11.2025, 04:32
28.11.2025, 00:42