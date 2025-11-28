Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Брентфорд – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Брентфорд
29.11.2025 17:00 - : -
Бёрнли
Англия
28 ноября 2025, 19:45 | Обновлено 28 ноября 2025, 20:32
Брентфорд – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 29 ноября в 17:00 по Киеву

Брентфорд – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Брентфорд

В субботу, 29 ноября состоится поединок 13-го тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Бернли». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Брентфорд

Неплохой сезон проводит команда Егора Ярмолюка, особенно учитывая летний уход главного тренера и многих лидеров. За 12 игр Премьер-лиги «пчелы» набрали 16 зачетных пунктов, благодаря которым сейчас занимают 13-ю строчку турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от топ-4 коллектив отделяет пять очков.

В Кубке английской лиги «Брентфорд» прошел «Борнмут», «Астон Виллу» и «Гримбси» и квалифицировался в 1/4 финала, где уже скоро сыграет с «Манчестер Сити».

Бернли

Очень непросто проходит сезон для новичка чемпионата. После 12 туров АПЛ «бордовые» имеют 10 зачетных пунктов, поэтому занимают предпоследнее, 19 место турнирной таблицы. Расстояние от безопасной 17-й ступени скудное – всего 1 балл. Своих соседей снизу, «Вулвергемптон», «Бернли» опережает на 8 очков.

Из Кубка лиги команда вылетела от «Кардиффа» на стадии 1/16 финала.

Личные встречи

Начиная с 2022 года, клубы играли между собой трижды. 2 раза победу одерживал «Брентфорд», а еще 1 выигрыш завоевал «Бернли».

Интересные факты

  • «Бернли» пропустил 24 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й самый плохой результат среди всех команд.
  • В 12-х играх Премьер-лиги этого сезона «Брентфорд» лишь дважды сохранил ворота сухими.
  • «Бернли» проиграл 5/6 предыдущих поединков.

Прогноз

Я поставлю на победу «Брентфорда» с коэффициентом 1.49.

Брентфорд
29 ноября 2025 -
17:00
Бёрнли
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
