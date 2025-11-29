Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Сити забил на 59-й секунде, суперфорвард Брентфорда, триумф Сандерленда
Чемпионат Англии
Сандерленд
29.11.2025 17:00 – FT 3 : 2
Борнмут
Англия
29 ноября 2025, 19:13
Ман Сити забил на 59-й секунде, суперфорвард Брентфорда, триумф Сандерленда

Фоден оформил дубль

29 ноября 2025, 19:13
Ман Сити забил на 59-й секунде, суперфорвард Брентфорда, триумф Сандерленда
Субботняя программа матчей в АПЛ началась тремя встречами – и все получились интересными.

Манчестер Сити на своем поле принимала новичка Лидс и в напряженном матче победил 3:2. При этом команда Жузепа Гвардиолы вела 2:0, забив самый быстрый гол в сезоне – на 59-й секунде отличился Фил Фоден.

Однако Лидс нашел возможность отыграться, но в компенсированное время Фоден оформил дубль и принес важные три пункта. Манчестер Сити отстает от лидера Арсенала на 4 очка.

В еще одной встрече Брентфорд на своем поле обыграл Бернли 3:1 благодаря дублю форварда Игора Тиаго. У бразильского игрока уже 11 голов в сезоне – больше только у Эрлинга Холанда.

Егор Ярмолюк вышел на поле на 85-й минуте.

Сандерленд продолжает удивлять. Команда переиграла Борнмут 3:2 и крепко держится на 4-й позиции.

Чемпионат Англии. 13-й тур

Манчестер Сити – Лидс 3:2
Голы: Фоден, 1, 90+1, Гвардиол, 25 – Калверт-Льюин, 49, Нмеча, 68

Манчестер Сити: Доннарумма, Нуньеш, Диаш, Гвардиол, О'Райлли, Гонсалес, Бернарду (Мармуш, 89), Рейндерс (Шерки, 75), Фоден, Доку (Стоунз, 90), Холанд

Сандерленд – Борнмут 3:2
Голы: Ле Фе, 30, Траоре, 46, Бробби, 69 – Адли, 7, Адамс, 15

Брентфорд – Бернли 3:1
Голы: Тиаго, 81 (с пен), 86, Данго, 90+3 – Флемминг, 85 (с пен)

Турнирная таблица

