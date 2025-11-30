29 ноября Борнмут потерпел поражение в матче 13-го тура АПЛ 2025/26 от команды Сандерленда.

Поединок прошел на арене Стэдиум оф Лайт в Сандерленде и завершился со счетом 3:2 в пользу черных котов.

Вишни побеждали 2:0, но растеряли преимущество. Второй мяч для гостей с центра поля забил Тайлер Адамс.

АПЛ 2025/26. 13-й тур, 29 ноября

Сандерленд – Борнмут – 3:2

Голы: Ле Фе, 30 (пен.), Траоре, 46, Бробби, 69 – Адли, 7, Адамс, 15

Удаление: Кук, 90+6 (Борнмут)

Видеообзор матча