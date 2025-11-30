29.11.2025 17:00 – FT 3 : 2
Англия30 ноября 2025, 02:52 |
Сандерленд – Борнмут – 3:2. Камбек после забитого с центра. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 13-го тура АПЛ 2025/26
30 ноября 2025, 02:52 |
29 ноября Борнмут потерпел поражение в матче 13-го тура АПЛ 2025/26 от команды Сандерленда.
Поединок прошел на арене Стэдиум оф Лайт в Сандерленде и завершился со счетом 3:2 в пользу черных котов.
Вишни побеждали 2:0, но растеряли преимущество. Второй мяч для гостей с центра поля забил Тайлер Адамс.
АПЛ 2025/26. 13-й тур, 29 ноября
Сандерленд – Борнмут – 3:2
Голы: Ле Фе, 30 (пен.), Траоре, 46, Бробби, 69 – Адли, 7, Адамс, 15
Удаление: Кук, 90+6 (Борнмут)
Видеообзор матча
События матча
90’ +6
Льюис Кук (Борнмут) получает красную карточку.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Броббей (Сандерленд), асcист Энцо Ле Фе.
46’
ГОЛ ! Мяч забил Бертран Траоре (Сандерленд), асcист Гранит Джака.
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Энцо Ле Фе (Сандерленд).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Тайлер Адамс (Борнмут).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Адли (Борнмут).
