Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Сандерленд
29.11.2025 17:00 - : -
Борнмут
Англия
28 ноября 2025, 19:10 | Обновлено 28 ноября 2025, 20:44
Сандерленд – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 29 ноября в 17:00 по Киеву

ФК Сандерленд

В субботу, 29 ноября состоится поединок 13-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Борнмутом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Сандерленд

Новички Премьер-лиги удивляют всех своими результатами в текущем сезоне. За 12 туров чемпионата команде удалось получить 19 зачетных пунктов, позволяющих занимать 7-е место турнирной таблицы. Расстояние от топ-3 совсем небольшое – 3 очка.

Однако из Кубка английской лиги «черные коты» вылетели еще на стадии 1/32 финала от «Хаддерсфилда».

Борнмут

Коллектив также показывает хорошие результаты, особенно учитывая уход многих лидеров в летнее трансферное окно. За 12 туров Премьер-лиги «вишни» также получили 19 зачетных пунктов, однако занимают более низкую, 8-ю строчку из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов. Расстояние от зоны вылета на данный момент составляет 8 очков.

Кубок лиги клуб покинул после поражения против «Брентфорда» на стадии 1/32 финала.

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой еще в 2017 году в рамках Премьер-лиги. Тогда минимальную победу одержали именно вишни.

Интересные факты

  • «Сандерленд» не проиграл ни в одном из 6 домашних поединков Премьер-лиги этого сезона.
  • В последних 5-х играх «Борнмут» имеет всего 1 победу.
  • «Борнмут» пропустил 20 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 5-й самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.5.

29 ноября 2025 -
17:00
Борнмут
Тотал больше 2 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
