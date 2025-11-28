В субботу, 29 ноября состоится поединок 13-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Борнмутом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Сандерленд

Новички Премьер-лиги удивляют всех своими результатами в текущем сезоне. За 12 туров чемпионата команде удалось получить 19 зачетных пунктов, позволяющих занимать 7-е место турнирной таблицы. Расстояние от топ-3 совсем небольшое – 3 очка.

Однако из Кубка английской лиги «черные коты» вылетели еще на стадии 1/32 финала от «Хаддерсфилда».

Борнмут

Коллектив также показывает хорошие результаты, особенно учитывая уход многих лидеров в летнее трансферное окно. За 12 туров Премьер-лиги «вишни» также получили 19 зачетных пунктов, однако занимают более низкую, 8-ю строчку из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов. Расстояние от зоны вылета на данный момент составляет 8 очков.

Кубок лиги клуб покинул после поражения против «Брентфорда» на стадии 1/32 финала.

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой еще в 2017 году в рамках Премьер-лиги. Тогда минимальную победу одержали именно вишни.

Интересные факты

«Сандерленд» не проиграл ни в одном из 6 домашних поединков Премьер-лиги этого сезона.

В последних 5-х играх «Борнмут» имеет всего 1 победу.

«Борнмут» пропустил 20 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 5-й самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.5.