Сандерленд – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 29 ноября в 17:00 по Киеву
В субботу, 29 ноября состоится поединок 13-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Борнмутом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.
Сандерленд
Новички Премьер-лиги удивляют всех своими результатами в текущем сезоне. За 12 туров чемпионата команде удалось получить 19 зачетных пунктов, позволяющих занимать 7-е место турнирной таблицы. Расстояние от топ-3 совсем небольшое – 3 очка.
Однако из Кубка английской лиги «черные коты» вылетели еще на стадии 1/32 финала от «Хаддерсфилда».
Борнмут
Коллектив также показывает хорошие результаты, особенно учитывая уход многих лидеров в летнее трансферное окно. За 12 туров Премьер-лиги «вишни» также получили 19 зачетных пунктов, однако занимают более низкую, 8-ю строчку из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов. Расстояние от зоны вылета на данный момент составляет 8 очков.
Кубок лиги клуб покинул после поражения против «Брентфорда» на стадии 1/32 финала.
Личные встречи
Последний раз клубы играли между собой еще в 2017 году в рамках Премьер-лиги. Тогда минимальную победу одержали именно вишни.
Интересные факты
- «Сандерленд» не проиграл ни в одном из 6 домашних поединков Премьер-лиги этого сезона.
- В последних 5-х играх «Борнмут» имеет всего 1 победу.
- «Борнмут» пропустил 20 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 5-й самый плохой результат среди всех команд.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.5.
17:00
