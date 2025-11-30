29 ноября Брентфорд добыл победу в домашнем матче 13-го тура АПЛ 2025/26 против Бернли со счетом 3:1.

Все четыре гола в этом поединке были забиты после 80-й минуты. Дубль за хозяев оформил Игор Тиаго.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе Брентфорда на 85-й появился украинский хавбек Егор Ярмолюк.

АПЛ 2025/26. 13-й тур, 29 ноября

Брентфорд – Бернли – 3:1

Голы: Игор Тиаго, 81 (пен.), 86, Уаттара, 90+2 – Флемминг, 85 (пен.)

Видеообзор матча