Англия30 ноября 2025, 04:27 |
19
0
Брентфорд – Бернли – 3:1. Четыре забитых после 80-й минуты. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 13-го тура АПЛ 2025/26
30 ноября 2025, 04:27 |
19
0
29 ноября Брентфорд добыл победу в домашнем матче 13-го тура АПЛ 2025/26 против Бернли со счетом 3:1.
Все четыре гола в этом поединке были забиты после 80-й минуты. Дубль за хозяев оформил Игор Тиаго.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В составе Брентфорда на 85-й появился украинский хавбек Егор Ярмолюк.
АПЛ 2025/26. 13-й тур, 29 ноября
Брентфорд – Бернли – 3:1
Голы: Игор Тиаго, 81 (пен.), 86, Уаттара, 90+2 – Флемминг, 85 (пен.)
Видеообзор матча
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Данго Уаттара (Брентфорд), асcист Джордан Хендерсон.
86’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Тиаго (Брентфорд).
85’
ГОЛ ! С пенальти забил Зиан Флемминг (Бёрнли).
81’
ГОЛ ! С пенальти забил Игор Тиаго (Брентфорд).
