Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брентфорд – Бернли – 3:1. Четыре забитых после 80-й минуты. Видео голов
Чемпионат Англии
Брентфорд
29.11.2025 17:00 – FT 3 : 1
Бёрнли
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 ноября 2025, 04:27 |
19
0

Брентфорд – Бернли – 3:1. Четыре забитых после 80-й минуты. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 13-го тура АПЛ 2025/26

30 ноября 2025, 04:27 |
19
0
Брентфорд – Бернли – 3:1. Четыре забитых после 80-й минуты. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября Брентфорд добыл победу в домашнем матче 13-го тура АПЛ 2025/26 против Бернли со счетом 3:1.

Все четыре гола в этом поединке были забиты после 80-й минуты. Дубль за хозяев оформил Игор Тиаго.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе Брентфорда на 85-й появился украинский хавбек Егор Ярмолюк.

АПЛ 2025/26. 13-й тур, 29 ноября

Брентфорд – Бернли – 3:1

Голы: Игор Тиаго, 81 (пен.), 86, Уаттара, 90+2 – Флемминг, 85 (пен.)

Видеообзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Данго Уаттара (Брентфорд), асcист Джордан Хендерсон.
86’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Тиаго (Брентфорд).
85’
ГОЛ ! С пенальти забил Зиан Флемминг (Бёрнли).
81’
ГОЛ ! С пенальти забил Игор Тиаго (Брентфорд).
По теме:
Тоттенхэм – Фулхэм – 1:2. Куда пошел голкипер шпор? Видео голов и обзор
Эвертон – Ньюкасл – 1:4. Почему у Миколенко забрали ассист? Видео голов
Манчестер Сити – Лидс – 3:2. Как Фоден забил на 1-й и 90+1-й. Видео голов
Брентфорд Бернли видео голов и обзор Егор Ярмолюк Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Игор Тиаго пенальти Данго Уаттара
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Футбол | 29 ноября 2025, 05:44 19
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ

Горняки финализировали сделку по Просперу Оба

ОФИЦИАЛЬНО. Стал известен тренерский штаб Игоря Костюка в Динамо
Футбол | 29 ноября 2025, 23:03 4
ОФИЦИАЛЬНО. Стал известен тренерский штаб Игоря Костюка в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Стал известен тренерский штаб Игоря Костюка в Динамо

Венглинский, Луценко, Кулыба и Кендзерек стали ассистентами нового наставника

ФОТО. Форвард сборной Украины показал, как праздновал ДР
Футбол | 30.11.2025, 03:41
ФОТО. Форвард сборной Украины показал, как праздновал ДР
ФОТО. Форвард сборной Украины показал, как праздновал ДР
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
Бокс | 29.11.2025, 04:32
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Футбол | 29.11.2025, 08:15
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 42
Футбол
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
29.11.2025, 08:44 41
Футбол
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
28.11.2025, 15:01 20
Футбол
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 13
Футбол
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
28.11.2025, 07:56 30
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 83
Футбол
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 38
Биатлон
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 70
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем