В воскресенье, 30 ноября, состоится поединок 13-го тура чемпионата Англии между Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед. По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Кристал Пэлас

Очень хорошие результаты демонстрируют «орлы» в текущем сезоне. За 12 поединков Премьер-лиги им удалось получить 20 зачетных пунктов, позволяющих занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от топ-2 на данный момент составляет всего 3 балла. В Кубке английской лиги лондонцы выбили «Миллволл» и «Ливерпуль» и квалифицировались в четвертьфинал, где сыграют против «Арсенала».

В Лиге конференций англичане не столь уверены – за 4 игры команда набрала 6 очков, благодаря которым сейчас находятся на 18 месте общей таблицы соревнований.

Манчестер Юнайтед

Не совсем стабильный сезон проводят манчестерцы. После 12 туров Премьер-лиги на их счету есть 18 баллов, благодаря которым команда занимает 10-ю строчку турнирной таблицы. Однако сейчас клубы расположены очень плотно – и от 15-го, и от 3-го места красные дьяволы удалены на расстояние 4 очков.

Из Кубка английской лиги манкунианцы вылетели на стадии 1/32 финала от второго «Гримсби Таун».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Кристалл Пэлас». «Орлы» за этот отрезок одержали 3 победы, 1 игра завершилась вничью, а еще в 1-м матче победил «Манчестер Юнайтед».

Интересные факты

В каждом из 5 предыдущих матчей между клубами забивала всего 1 команда.

В 7 выездных поединках этого сезона «Манчестер Юнайтед» сохранил всего 1 победу.

«Кристалл Пэлас» пропустил 9 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 3 с коэффициентом 1.62.