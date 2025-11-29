Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас – МЮ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
30.11.2025 14:00 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 ноября 2025, 12:05 | Обновлено 29 ноября 2025, 12:06
13
0

Кристал Пэлас – МЮ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 30 ноября в 14:00 по Киеву

29 ноября 2025, 12:05 | Обновлено 29 ноября 2025, 12:06
13
0
Кристал Пэлас – МЮ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Кристал Пэлас

В воскресенье, 30 ноября, состоится поединок 13-го тура чемпионата Англии между Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед. По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Кристал Пэлас

Очень хорошие результаты демонстрируют «орлы» в текущем сезоне. За 12 поединков Премьер-лиги им удалось получить 20 зачетных пунктов, позволяющих занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от топ-2 на данный момент составляет всего 3 балла. В Кубке английской лиги лондонцы выбили «Миллволл» и «Ливерпуль» и квалифицировались в четвертьфинал, где сыграют против «Арсенала».

В Лиге конференций англичане не столь уверены – за 4 игры команда набрала 6 очков, благодаря которым сейчас находятся на 18 месте общей таблицы соревнований.

Манчестер Юнайтед

Не совсем стабильный сезон проводят манчестерцы. После 12 туров Премьер-лиги на их счету есть 18 баллов, благодаря которым команда занимает 10-ю строчку турнирной таблицы. Однако сейчас клубы расположены очень плотно – и от 15-го, и от 3-го места красные дьяволы удалены на расстояние 4 очков.

Из Кубка английской лиги манкунианцы вылетели на стадии 1/32 финала от второго «Гримсби Таун».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Кристалл Пэлас». «Орлы» за этот отрезок одержали 3 победы, 1 игра завершилась вничью, а еще в 1-м матче победил «Манчестер Юнайтед».

Интересные факты

  • В каждом из 5 предыдущих матчей между клубами забивала всего 1 команда.
  • В 7 выездных поединках этого сезона «Манчестер Юнайтед» сохранил всего 1 победу.
  • «Кристалл Пэлас» пропустил 9 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 3 с коэффициентом 1.62.

Прогноз Sport.ua
Кристал Пэлас
30 ноября 2025 -
14:00
Манчестер Юнайтед
Тотал менее 3 1.62 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Вест Хэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Нива Тернополь – Ингулец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Феникс-Мариуполь – ЮКСА. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Кристал Пэлас Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Карпат возникли проблемы из-за футболиста, который играет в Бразилии
Футбол | 29 ноября 2025, 12:09 0
У Карпат возникли проблемы из-за футболиста, который играет в Бразилии
У Карпат возникли проблемы из-за футболиста, который играет в Бразилии

Львовский клуб имеет долг из-за трансфера колумбийского вингера Хорхе Карраскаля

Маркевич нашел двоих футболистов, которые усилят Динамо после провала в ЛК
Футбол | 28 ноября 2025, 14:17 19
Маркевич нашел двоих футболистов, которые усилят Динамо после провала в ЛК
Маркевич нашел двоих футболистов, которые усилят Динамо после провала в ЛК

Именитый украинский тренер выделил Глейкера Мендосу и Проспера Оба

Мирон Маркевич назвал главную ошибку Александра Шовковского
Футбол | 28.11.2025, 12:33
Мирон Маркевич назвал главную ошибку Александра Шовковского
Мирон Маркевич назвал главную ошибку Александра Шовковского
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Футбол | 29.11.2025, 08:15
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Футбол | 28.11.2025, 17:17
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 81
Футбол
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
28.11.2025, 15:01 17
Футбол
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 42
Футбол
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 11
Футбол
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 77
Футбол
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 1
Бокс
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
28.11.2025, 07:56 29
Футбол
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем